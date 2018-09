Von Gerhard Bühler

Ludwigshafen. Rote Karte für Projektentwickler Günther Tetzner und sein Hochhaus "Metropol" auf dem Berliner Platz. Nachdem sich hinter dem Bauzaun schon seit zwei Jahren nichts mehr getan hat und keine Fortschritte erkennbar waren, hat der Ludwigshafener Stadtrat in seiner Sitzung am Montag beschlossen, das Projekt mit der Aufhebung des Bebauungsplanverfahrens zu stoppen. Offen gelassen wurde ein kleines Hintertürchen. Die Aufhebung tritt nicht sofort, sondern erst zum 31. Dezember 2018 in Kraft.

Nach dem Abriss des Rundbaus der "Tortenschachtel" auf dem zentralen Berliner Platz begann die Misere. Seit 2016 steht ein Bauzaun an dieser Stelle, dahinter klafft ein Loch im Boden. Seither ist nichts mehr passiert. Immer lauter wurde die Kritik am andauernden Stillstand. "Die Situation ist unbefriedigend. Alle Parteien sind der Meinung, dass es so nicht weitergehen darf", brachte es Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) in der Sitzung auf den Punkt. Ein Antrag der Verwaltung sah daher die sofortige Aufhebung des begonnen Bebauungsplanverfahrens für das "Metropol" vor. Zu diesem Punkt war Günther Tetzner, Chef der Betreiberfirma Timon Bauregie aus Ettlingen eingeladen. Er sollte eine letzte Chance erhalten, mit positiven Fakten die Stadträte vom Gelingen seines Projekts zu überzeugen. Weitgehend einig waren sich in der Aussprache Stadträte aller Parteien in ihrer Bestandsaufnahme.

Das Hochhaus "Metropol" soll das im Volksmund "Tortenschachtel" genannte Gebäude ersetzen, das längst abgerissen wurde. Fotos: Gerold/RKW Architektur

Tetzner habe nach mehrmaligen Präsentationen seiner Pläne und den danach ausbleibenden Taten viel Vertrauen zerstört. "Vor einem Jahr haben Sie ihr neues Konzept vorgestellt, mit dem Immobilien-Unternehmen Pegasus Capital als neuem Partner. Was ist daraus geworden?", fragte SPD-Stadtrat Hans Mindl. Vorgestellt hatte Tetzner 2017 ein leicht verändertes Hochhaus-Konzept, ohne eine überdachte Mall zwischen den beiden Türmen. Im kleineren Turm sollten auf sechs Geschossen Einzelhandel, Gastronomie und Appartements einziehen. Im Hochhaus mit 67 Metern Höhe waren Klein-Gewerbe, ein Apart-Hotel, Wohnungen und Büroflächen vorgesehen. "Der heutige Zustand der Baugrube ist auch für mich sehr unbefriedigend", beteuerte Tetzner. Er habe hier bereits zehn Millionen Euro investiert.

Mit den neuen Plänen sei die Mieter-Nachfrage jedoch angesprungen. "Wir haben hervorragende Mieter gefunden. Als Ankermieter den Hotelkonzern "Centro" aus Hamburg", sagte der Timon-Chef, der die Investitionssumme nicht mehr mit 70 wie vor einem Jahr, sondern nun mit 100 Millionen Euro bezifferte. Unterschrieben seien Mietverträge im Erdgeschoss mit der Bäckerei Schall, der backfactory, den Gastronomen Hans im Glück und L’Osteria. In wenigen Tagen würden Mietverträge für 52 Prozent der Flächen vorliegen, gab er an.

Nach Abschluss der Verträge müsse er einen Bauunternehmer finden. Erst dann könne er die Finanzierung organisieren, sagte Tetzner. Nach Offenlage und Beschluss des Bebauungsplans im Laufe des Jahres 2019 könnte der Bau im Winter 2019 beginnen. "Geben Sie mir dazu die Chance", appellierte er. Die Stadträte zogen sich nach Unterbrechung der Sitzung rund 100 Minuten zur internen Beratung zurück. Heraus kam die "Große Koalition" von SPD und CDU mit einem Hinauswurf, der die Tür einen Spalt breit offen lässt. Mit großer Mehrheit beschlossen wurde eine Aufhebung des Bebauungsplanverfahrens erst zum 31. Dezember 2018. Timon Bauregie erhält damit eine allerletzte Frist, Erfolgsnachrichten zu liefern, um die Entscheidung im Rat vielleicht doch noch rückgängig zu machen. Hintergrund ist die Aussicht auf die drohende Alternative. Bei einem möglichen Verkauf des Grundstücks an einen neuen Investor würde das Spiel von vorn beginnen. Der traurige Zustand des Berliner Platzes würde damit noch viele Jahre lang erhalten bleiben.