Von Alexander Albrecht

Ludwigshafen/Mannheim. Mitten in einem Science-Fiction-Streifen müssen sich viele Ludwigshafener und Mannheimer am Montagabend gefühlt haben, als eine grell orangefarbene Rauchwolke über die Schwesterstädte zog. Die reale Ursache: Bei der BASF war es nach Unternehmensangaben gegen 20.20 Uhr zu einer "Betriebsstörung" in einer Anlage im Werksteil Nord gekommen. Dabei traten sogenannte nitrose Gase aus, die eine "braune Abgasfahne" formten.

"Wir haben daraufhin sofort unsere Werkfeuerwehr alarmiert, unsere Umweltexperten nahmen die Arbeit auf", sagte ein Konzernsprecher der RNZ. Zweieinhalb Stunden nach dem Vorfall gab die BASF in einer Mitteilung Entwarnung: Messfahrzeuge hätten auf dem Gelände und außerhalb davon keine giftigen Gase festgestellt, hieß es. Verletzt wurde niemand, und es habe auch keine Gefahr für die Umwelt bestanden. "Die Gase sind über einen Kamin in 50 bis 60 Metern Höhe ausgetreten und haben sich verdünnt", erklärte der Sprecher. Ausgerückt waren auch die städtischen Feuerwehren, nachdem sich besorgte Anrufer wegen des ungewöhnlichen Gebildes am Himmel gemeldet hatten.

Die Wolke war laut Augenzeugenberichten auch noch in Lampertheim und dem hessischen Odenwald zu sehen. Um was für eine Anlage es sich handelte, wollte der Sprecher nicht sagen. "Dazu machen wir grundsätzlich keine Angaben." Nur so viel: Es würde dort ein Vorprodukt für den BASF-Verbund erzeugt. Die Sicherheitseinrichtungen hätten "wie vorgesehen" reagiert und die Gase über den Kamin abgeleitet. Innerhalb von 45 Minuten sei es dem Betrieb gelungen, den Austritt zu stoppen.

Noch in den späten Montagabendstunden begann der Chemiekonzern damit, die Anlage kontrolliert herunterzufahren und nach den Ursachen für das "Ereignis" zu suchen. "Ereignisse" unterscheiden sich insofern von "Störfällen" – wie die schwere Explosion bei der BASF mit fünf Toten im Herbst 2016 –, als dass niemand inner- und außerhalb eines Firmenareals ernsthaft in Gefahr gerät oder ein hoher Sachschaden entsteht.

Die BASF traf im Laufe des Dienstags die ersten Vorbereitungen für die Reparatur der Anlage. "Es ist möglich, dass es in den kommenden Tagen vereinzelt zum sichtbaren Austritt geringer Mengen nitroser Gase kommt", sagte der Sprecher. Aber auch dann bestünden keine Gefahren für Mensch und Umwelt.

Die Aussage ist wichtig, denn nitrose Gase – auch Stickstoffoxide (NOx) genannt – sind hochgiftig. Es handelt sich dabei um ein Gemisch aus Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid. Die Gase sind ein Nebenprodukt, das auch bei jeder Verbrennung oder beispielsweise beim Schweißen am Rand einer Flamme aus dem Sauerstoff und Stickstoff der Luft entsteht. Sie sind sogar gefährlicher als etwa Schwefelwasserstoff oder Kohlenmonoxid. Beim direkten Einatmen bilden sich in den Schleimhäuten Salpetersäure und salpetrige Säure. Schon geringe Mengen können die oberen Atemwege, Nase und Augen verätzen – oder auch die Speiseröhre und Magenschleimhaut angreifen.

Produktaustritte und Arbeitsunfälle kommen immer wieder bei der BASF vor. Wer dort arbeitet, weiß um die Gefahren. Erst Ende Mai war ein Mitarbeiter mit einer sehr gefährlichen Chemikalie in Kontakt gekommen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Beim Reinigen in einem Tankcontainer hatte er sich laut des Unternehmens mit einem Gemisch aus Wasser und 4-Chlorbuttersäurechlorid auf einer größeren Hautfläche benetzt. Der Mann sei allerdings nicht lebensbedrohlich verletzt worden. In diesem wie im aktuellen Fall schalten sich die Spezialisten der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt an der Weinstraße als Aufsichtsbehörde in die Untersuchungen mit ein.

Update: Dienstag, 29. Juni 2021, 18.32 Uhr

Orangefarbene Wolke aus nitrosen Gasen über der BASF

Ludwigshafen. (RNZ) Weit über Ludwigshafen war am Montagabend eine orangefarbene Wolke sichtbar. Sie war bei der BASF ausgetreten. Das Unternehmen gab in der Nacht Entwarnung.

Gegen 20.30 Uhr meldeten laut Polizei mehrere Anrufer eine auffällige Wolke, die ausgehend von Ludwigshafen in Richtung Mannheim zog. Nach Rücksprache mit der Berufsfeuerwehr Mannheim, sowie den beteiligten Dienststellen in Rheinland-Pfalz konnte schnell Entwarnung gegeben werden, so die Polizei.

So kam es zu dem Werksunfall: Nach Austritt von Nitrosegasen aus einer Anlage der BASF in Ludwigshafen zog eine gelbe Wolke in einer Höhe von rund 300 Metern über die nördliche Stadtgrenze Mannheims hinweg in Richtung Lampertheim und hessischen Odenwald. Nach Mitteilung der Feuerwehr bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Der weitere Austritt des Gases wurde von der Feuerwehr verhindert.

Die BASF gab in der Nacht bekannt, dass keine erhöhten Messwerte festgestellt wurden - weder im Werk noch außerhalb. Deshalb gehe das Unternehmen davon aus, dass es zu keiner Zeit eine Gefährdung von Menschen und Umwelt gegeben habe.

Nitrose Gase sind Stickoxide. Beim direkten Einatmen sind sie giftig. Sie sind ein Nebenprodukt, das auch bei jeder Verbrennung entsteht.

Dass das orangefarbene Gas über den Kamin abgeleitet wurde, sei eine vorgesehene Sicherheitseinrichtung, teilt das Chemieunternehmen mit.

Inzwischen wurde die Anlage kontrolliert abgefahren, wie die BASF am Dienstagmittag bekannt gibt. Die Ursachen der Betriebsstörung werden derzeit untersucht. Darüber hinaus werden erste Vorbereitungen für die Reparatur der Anlage getroffen. Dabei könne es vereinzelt zum sichtbaren Austritt geringer Mengen nitroser Gase kommen.

Update: Dienstag, 29. Juni 2021, 12.03 Uhr