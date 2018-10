Von Andrea Döring

Ludwigshafen. Viele Patienten lassen chirurgische Eingriffe nur durchführen, wenn es unbedingt nötig ist. Doch als Arbeitsplatz ist der Operations-Saal begehrt. So auch in der Berufsgenossenschaftlichen Klinik (BG) in Ludwigshafen, die im Oktober ihr 50-jähriges Jubiläum feierte. Jüngere Besucher durften in simulierten Operationen testen, ob sie für den Arztberuf geeignet sind. Chirurg Stefan Studier-Fischer, Leiter der Sektion Schulter und Ellenbogen an der BG, ließ sich für die RNZ aber bei einer echten OP auf die Finger schauen.

Eine Schulter-Arthroskopie steht an. Sorgfältig und hoch konzentriert geht das Team vor. Geduldig erklärt Studier-Fischer die Hygienemaßnahmen und die Checkliste, die garantiert, dass das Team vom Chef über die Anästhesie bis zu Pflegern und dem Mediziner im Praktischen Jahr - dem letzten Jahr des Studiums - den richtigen Körperteil des richtigen Patienten auf der richtigen Seite operiert und nichts vergisst. Ein schwarzes Kreuz, mit Edding gemalt, markiert die Schulter, die operiert wird. Die abgerissene Gelenklippe des gut verpackten Patienten in Vollnarkose wollen die Ärzte nach dessen Fahrradunfall wieder anheften.

Hochtechnisiert ist der Hybrid-OP, in dem man beim Operieren gleich noch Computertomografien anfertigen kann. Das Zepter in der Hand hält hier und heute eine Frau. Chefin ist die OP-Schwester Christiane von Hemsen. Abwechselnd mit Chirurg Frank Feuchtenhofer bekommt Studier-Fischer von ihr die notwendigen Instrumente. "Disco-Kabel" nennt er das Kaltlicht-Kabel für die Arthroskopie humorvoll. Es ermöglicht, im sonst dunklen Schultergelenk des Patienten zu erkennen, was man operiert. Ein unerwartet schönes, aber auch futuristisches Bild ist zu sehen, als das Gelenk durch das Kabel von innen her leuchtet. Über dem OP-Stuhl befinden sich große Lampen, die an intergalaktische Raumschiffe erinnern. Bei diesem Eingriff leuchten sie erst hell, als er vorbei ist.

Durch eine Schlauch-Kamera im Gelenk, das unter Wasser gesetzt ist, kann man auf einem Monitor die Arbeit der Ärzte verfolgen. Wie in einer ordentlichen Werkstatt räumen die beiden erst einmal gründlich auf, bevor sie richtig loslegen. Von einer früheren Operation befinden sich Fadenreste in der Schulter des Mannes, die sie entfernen. Gewaltig wie ein Schiffstau erscheint der neue Faden unter der Vergrößerung im hellen Licht des Kabels. 20 Euro kostet er. Später sieht er klein und unscheinbar aus. Mit einer Art Raspel rauen sie aber zunächst die Ränder der Schulterpfanne auf. Dann bohren sie, damit sie kleine Dübel, denen man ihren Wert von 180 bis 200 Euro nicht ansieht, im Gelenk verankern können.

Als sie fertig sind, die Flüssigkeit wieder weg ist, kommt ein Pflaster auf die kleine Wunde, die der schonende Eingriff hinterlässt. Bei der Namensgebung der verwendeten Instrumente müssen fantasievolle Tierfreunde ihre Hand im Spiel gehabt haben. Kingfisher heißt die Zange, mit der die Chirurgen die Fadenreste abschneiden. Ihre Form erinnert an den Schnabel des Vogels mit gleichem Namen. Getigerte und blaue Fäden gibt es, damit man sie nicht durcheinander bekommt.

Mit einer gehörigen Portion sympathischer Selbstironie verweist Studier-Fischer auf die Frage, wie man denn die Kollegen trotz Mundschutz und Haube, alle blau gekleidet, unterscheiden kann, ebenfalls auf das Tierreich: "Das ist wie bei den Pinguinen, die sehen auch alle gleich aus und erkennen sich trotzdem wieder." Auf alle Fälle braucht man sich am Arbeitsplatz morgens nicht zu überlegen, was man anzieht oder ob die Haare sitzen.