Neustadt. (dpa-lrs) Im Fall der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd in Ludwigshafen hat ein Gericht einen Eilantrag gegen das Fällen von 14 Bäumen nahe der Verkehrsverbindung als unzulässig abgelehnt. Die Stadtratsfraktion "Grüne und Piraten" sei nicht befugt, das Eilverfahren zu führen, teilte das Verwaltungsgericht in Neustadt am Donnerstag mit. Gegen den Beschluss ist Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zulässig.

Der stellvertretende Vorsitzende von "Grüne und Piraten" hatte zuvor in einer Mitteilung geschrieben: "Die Notwendigkeit, die 14 Bäume zu fällen um letztlich die Hochstraße Süd abreißen zu können, sehen wir nicht." Falls es bei der Abholzaktion um den notwendigen Platz für Abrissgeräte und Lastwagen gehen solle, werde vorgeschlagen, den Abriss von der anderen Seite zu beginnen.

Das Gericht urteilte, dass die Fraktion "auf die rechtliche Wahrnehmung der ihr eingeräumten organschaftlichen Befugnisse im Innenverhältnis zur Stadt Ludwigshafen beschränkt" sei. In Bezug auf das Untersagen von Baumfällungen stehe ihr keine eigene Rechtsposition zu.

Mit dem Fällen der 14 Platanen will die Stadt den Abriss eines maroden Teilstücks der Hochstraße Süd vorbereiten. Die Trasse war Ende August wegen Rissen in der Konstruktion gesperrt worden.

Update: Donnerstag, 19. Dezember 2019, 13.50 Uhr

Neustadt/Ludwigshafen. (dpa-lrs) Wirbel um einen gefälschten Eilantrag gegen die geplante Fällung von Bäumen nahe der Hochstraße Süd in Ludwigshafen: Ein angeblich vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), Verband Rheinland-Pfalz, stammendes Schreiben an das Verwaltungsgericht Neustadt/Weinstraße hat sich als Fälschung herausgestellt.

BUND-Landesvorsitzende Sabine Yacoub sprach von einer "eindeutigen Fälschung" und schloss eine Strafanzeige nicht aus. "Meine Unterschrift wurde gefälscht. Keine Ahnung, aus welcher Ecke so etwas kommen kann", sagte sie am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Das Gericht hatte zunächst am Morgen die Echtheit des Schreibens angenommen und auf dpa-Anfrage mitgeteilt, ein entsprechender Antrag des BUND sei eingegangen. Die Organisation widersprach später - daraufhin kündigte das Gericht eine Prüfung an. Eine Sprecherin bestätigte dann, dass die Justiz einer Fälschung aufgesessen sei.

In dem Fall geht es um das Fällen von 14 Platanen in Ludwigshafen. Die Stadt will damit den schnellen Abriss des einsturzgefährdeten 500-Meter-Teilstücks der maroden Hochstraße Süd vorbereiten. Ein erster - echter - Eilantrag gegen das Fällen der Bäume war von der Ludwigshafener Stadtratsfraktion "Grüne und Piraten" am Sonntag beim Verwaltungsgericht eingereicht worden.

Update: Mittwoch, 18. Dezember 2019, 15.23 Uhr

Neustadt/Ludwigshafen. (dpa/lrs) Ein Eilantrag vor Gericht hat die für Montag geplante Fällung von Bäumen zur Vorbereitung des Abrisses der maroden Hochstraße Süd in Ludwigshafen zunächst ausgebremst. Der Antrag der Ludwigshafener Stadtratsfraktion "Grüne und Piraten" sei am Sonntagabend eingegangen, sagte eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts Neustadt/Weinstraße am Montag. Auf Bitten des Gerichts sei das Fällen ausgesetzt worden. Der Stadt sei nun eine Frist zur Erwiderung bis zum 30. Dezember gewährt worden.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Fraktion, Jens Brückner, schrieb in einer Mitteilung: "Die Notwendigkeit, die 14 Bäume zu fällen um letztlich die Hochstraße Süd abreißen zu können, sehen wir nicht." In Ludwigshafen hatte sich die Grüne-Stadtratsfraktion nach der letzten Kommunalwahl aufgespalten in die Fraktion "Grüne und Piraten" sowie eine namens "Die Grünen im Rat". Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck kündigte an, das Vorgehen der "Grünen und Piraten" juristisch zu prüfen.

Update: Montag, 16. Dezember 2019, 13.25 Uhr

Ludwigshafen. (dpa-lrs) Der Stadtrat von Ludwigshafen hat einstimmig den Abriss der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd beschlossen. Bei der Sitzung am Montag beauftragte das Gremium mit großer Mehrheit zudem die Kommune mit der Planung eines Neubaus. Der entsprechende Auftrag könnte möglicherweise noch vor Weihnachten vergeben werden. Wann genau der Abriss der auf pilzförmigen Stützen ruhenden Straße beginnen kann, gilt als unklar. Es wird aber damit gerechnet, dass die Demontage spätestens Ende 2020 abgeschlossen sein könnte.

Nach Angaben von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) steht die Finanzierung. Das Land Rheinland-Pfalz habe Unterstützung zugesagt, weitere Mittel sollen vom Bund kommen. Die Gesamtkosten werden auf mehr als 15 Millionen Euro geschätzt. Für den eigentlichen Abriss werden demnach 8,5 Millionen Euro genannt, der Restbetrag entfällt auf andere Arbeiten.

Mit der ursprünglich ab 2023 geplanten Sanierung der Hochstraße Nord soll gewartet werden, bis eine neue Süd-Trasse zur Verfügung steht, wie es am Montag hieß. Beobachter sprachen von einer teilweise emotionalen Diskussion im Stadtrat.

Wegen Rissen in der Konstruktion war die wichtige Hochstraße Süd Ende August gesperrt worden. Zuvor rollten darüber täglich etwa 60 000 Fahrzeuge. Am 22. November wurden die Sperrungen ausgeweitet, seither darf unter der Straße kein Verkehr mehr unterwegs sein, was auch Straßenbahnen betrifft. Die Süd-Trasse (B37) gilt mit der ebenfalls maroden Hochstraße Nord (B44) als wichtige Verkehrsachse der Region.

In Ludwigshafen sitzt unter anderem der Chemieriese BASF, zudem ist die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz mit rund 170 000 Einwohnern eine wichtige Verbindung nach Baden-Württemberg und Hessen.

Einsturzgefährdet ist dem Vernehmen nach ein etwa 500 Meter langer Teil der Hochstraße Süd. Wegen des Abrisses sei die Stadt im Kontakt mit drei Fachfirmen, hieß es. Angebote könnten zeitnah eingehen.

Update: Montag, 9. Dezember 2019, 16.40 Uhr

Ludwigshafen. (dpa-lrs) Im Fall der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd in Ludwigshafen beteiligen sich Bund und Land am geplanten Abriss und Neubau der überregional wichtigen Verkehrsachse. Die Finanzierung sei geklärt, teilten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Dienstag in Mainz mit. Die auf pilzförmigen Stützen ruhende Straße, an der gravierende Risse festgestellt wurden, solle so schnell wie möglich abgerissen werden. "Es besteht eindeutig Gefahr im Verzug", sagte Wissing.

"Ludwigshafen ist die Herzkammer unserer Wirtschaft", sagte Dreyer. Daher müsse alles getan werden, dass der Verkehr in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz möglichst schnell wieder fließen könne. "Wir arbeiten auf allen Ebenen daran, die Planungen zu beschleunigen."

Wegen der Schäden ist die wichtige Verkehrsachse gesperrt, über die zuvor etwa 60 000 Fahrzeuge am Tag gerollt sind. Die Süd-Trasse (B37) gilt zusammen mit der ebenfalls maroden Hochstraße Nord (B44) als wichtige Lebensader der Region. In Ludwigshafen sitzt unter anderem der Chemieriese BASF, zudem ist die Stadt mit rund 170.000 Einwohnern eine wichtige Verbindung nach Baden-Württemberg und Hessen.

Christian Baldauf. Foto: dpa

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf sprach sich bei einem Ortstermin in Ludwigshafen ebenfalls für einen unverzüglichen Abriss und für zeitnahe Planungen für einen neuen Verkehrsweg aus. "Der Abriss ist ganz primär, und das zweite: Mit den Planungen muss schnellstmöglich begonnen werden", sagte er am Dienstag. Zwar könne niemand Wunder bewirken. "Aber es darf keine 15 Jahre dauern, sonst haben wir ein Riesenproblem", betonte Baldauf. Ludwigshafen könne ein solches Projekt nicht allein stemmen. Deshalb begrüße er die Aussage der Landesregierung, dass die Finanzierung geklärt sei.

Baldauf sagte, daneben sollte man auch über eine mögliche Verkehrsverbindung - Brücke oder Untertunnelung - am Rhein bei Altrip (Rhein-Pfalz-Kreis) nachdenken. Es gehe um eine Machbarkeitsstudie.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Martin Brandl, sagte in Ludwigshafen, eine ganze Region drohe im Verkehrskollaps zu versinken. "Es ist ein massives Problem, das wir in der Landespolitik ganz oben auf der Agenda haben", unterstrich er. Es gehe beim Thema Hochstraßen weder um Wahlkampf, noch um Schuldzuweisungen. "Sondern es geht darum, dass diese Dinge jetzt getan werden", sagte Brandl.

Bund und Land sowie die Stadt Ludwigshafen wollen die bislang nicht bezifferbaren Kosten gemeinsam tragen. Haushaltstechnische Fragen seien noch offen, aber es gebe keinen Streit über die Verteilung der Kosten, betonte Wissing in Mainz. Die Landesregierung habe am vergangenen Freitag von der Einsturzgefahr erfahren und stehe in engem Kontakt mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), sagte der Minister.

Jetzt müsse zunächst eine Abriss-Statik erstellt werden. Dann gehe es darum, in einem beschleunigten Verfahren schnellstmöglich Baurecht für einen Neubau zu bekommen. Wissing kündigte an, "die Verkehrsströme mit digitaler Technik so zu leiten, dass die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich gehalten werden". Die S-Bahnen zwischen Mannheim und Neustadt an der Weinstraße sollen zusätzliche Triebwagen erhalten, um 200 Plätze mehr anzubieten. Wegen der Auslastung der Strecke seien aber zusätzliche Züge nicht möglich.

Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun forderte in einer Mitteilung "rasche Lösungen mit dem vorrangigen Ziel, die Verkehrs- und Pendlerströme in geregelte Bahnen zu leiten". Mittelfristig seien deutlich mehr Investitionen in den Öffentlichen Personennahverkehr sowie unter anderem in den Ausbau der Radwege nötig.

Der Verkehrsausschuss des Landtags berät der AfD zufolge an diesem Mittwoch über die Lage an der Hochstraße Süd. Der verkehrspolitische Sprecher der Partei, Jan Bollinger, kritisierte die Aussage von Ministerpräsidentin Dreyer und Minister Wissing, die Finanzierung sei geklärt. Bisher gebe es keine Kostenschätzung, sagte er.

"Wir sind an der Seite der Stadt", sagte Wissing. Ludwigshafen sei finanziell nicht in der Lage, diese Kosten allein zu tragen. Nach einer Bitte von Oberbürgermeisterin Steinruck um technischen Support habe er eine Task Force mit Fachleuten des Landesbetriebs Mobilität (LBM) und aus seinem Ministerium gebildet sowie Gespräche mit Scheuer geführt. "Es kann nur darum gehen, die Infrastruktur so schnell wie möglich wiederherzustellen, dass der Verkehr wieder fließen kann." Der ursprüngliche Plan eines umfassenden Verkehrskonzepts mit dem Ziel auch einer Verschönerung des Stadtteils müsse zunächst zurücktreten.

Update: Dienstag, 26. November 2019, 16.09 Uhr

Ludwigshafen. (lrs/alb) Die marode Hochstraße Süd in Ludwigshafen soll so schnell wie möglich abgerissen werden. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) teilte am Montag im Bau- und Grundstücksausschuss der Stadt mit, dass bereits am heutigen Dienstag erste Gespräche zum Abriss geführt werden sollen. "Der Erste, der abreißt, erhält den Zuschlag", kündigte die Rathauschefin mit Blick auf eine Auftragsvergabe an. Außerdem sollten die Planungen so schnell wie möglich vorangetrieben werden. Die rechtliche Voraussetzung sei aufgrund der gefährlichen Situation gegeben, da "Gefahr in Verzug" sei.

Die Konstruktion gilt als einsturzgefährdet. Man stehe sowohl mit den Verkehrsministerien in Bund und Land in Kontakt. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte in der vergangenen Woche der RNZ gesagt, dass ein möglicher Zuschuss aus Berlin noch offen sei. Steinruck sagte, sie sei auch mit Abrissunternehmen im Gespräch.

Mit Blick auf den Neubau der Hochstraße Süd rund um die Pilzhochstraße sei die Stadtverwaltung sehr weit mit der internen Planung, sagte Steinruck. Der Bauausschuss stimmte am Montag für einen schnellstmöglichen Abriss. Schon am Freitag hatte die Stadt bekannt gegeben, dass der Bereich unter einem Teil der Hochstraße Süd wegen der statischen Probleme gesperrt werden muss. Dicht sind auch zwei Straßen, die unter der Hochstraße durchführen.

Mehrere Straßenbahn-Linien sind unterbrochen, ein zentraler Halt fällt weg, es können keine Trams über die zentrale Konrad-Adenauer-Brücke über den Rhein nach Mannheim fahren. Für den Autoverkehr ist die Hochstraße Süd seit August gesperrt, ein Rückbau oder Abriss ist unumgänglich. Zu Kosten wollte sich die Rathauschefin zunächst indes nicht äußern. Die von der Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) errichteten Umleitungen und die geänderten Fahrpläne sind hier nachzulesen.

Die Oberbürgermeisterin sprach sich am Montag dafür aus, die geplanten Arbeiten an der ebenfalls sanierungsbedürftigen Hochstraße Nord – Abriss und Neubau zu einer ebenerdigen Stadtstraße – zurückstellen, solange die Südtrasse teilweise erneuert wird. "Das muss jetzt gehen", sagte Steinruck. Die gleichzeitige Sanierung der beiden zentralen Strecken sei weder Bürgern noch der Wirtschaft zuzumuten. Auch diesem Vorschlag stimmte der Ausschuss zu.