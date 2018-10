Ludwigshafen. (dpa/lrs) Auf dem Gelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache für den Brand bei einem Subunternehmer von BASF sei aber noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Die Betriebsfeuerwehr der Firma habe den Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Während der Löscharbeiten seien Umweltmesswagen im Einsatz gewesen, teilte BASF mit. Sie hätten allerdings keine erhöhten Messwerte feststellen können. Am Montag waren Experten der Polizei vor Ort, um die Ursache des Feuers zu ermitteln. Dann soll auch der Sachschaden geschätzt werden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe ein technischer Defekt das Feuer am Sonntagabend ausgelöst. Die Ermittler hätten am Tatort keine Hinweise auf vorsätzliche oder fährlässige Brandlegung feststellen können. Bei der Halle handelt es sich um eine zehn mal fünf Meter große Wellblechhalle, in der unter anderem Kleinwerkzeuge und Autoreifen gelagert werden.

Update: 30. Oktober 2018, 20.15 Uhr