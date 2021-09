Ludwigshafen. (alb) Die Ludwigshafener Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) hat im Stadtrat Vorwürfe zurückgewiesen, sie hätte ihren Sohn begünstigt. Dieser ist an einem Techno-Festival am Badesee Blies beteiligt, das an diesem Wochenende stattfindet. Die Veranstaltung fällt in die Verantwortung von Cornelia Reifenberg. Im Rathaus plant man mit Kosten in Höhe von 160.000 Euro, davon abgezogen werden aber die Einnahmen des Festivals, sodass die Stadt voraussichtlich mit insgesamt 70.000 Euro an Zuschüssen rechnet.

Reifenberg sagte, ihr Sohn habe als erfahrener Kenner der Techno-Szene seine Fachkenntnisse kostenlos zur Verfügung gestellt. Es habe keinen Beratervertrag mit ihm gegeben und er habe kein Honorar dafür bekommen. Allerdings wollte Reifenberg keine Aussagen zu den bestehenden Verträgen zwischen der Stadt und den Organisatoren machen – was ihr bei der Sitzung viel Kritik eintrug.