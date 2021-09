In Ludwigshafen-Rheingönheim ist am Mittwochabend bei der Firma Almatis im Chemiepark ein Feuer ausgebrochen. Daniel Englert/Einsatz-Report24

Ludwigshafen. (RNZ/dpa) In Ludwigshafen hat es am Mittwochabend einen Brand in einer Lagerhalle der Firma Almatis in der Guilinistraße gegeben. Die näheren Umstände waren zunächst unklar.

Zunächst sei bei dem Unternehmen im Stadtteil Rheingönheim eine starke Rauchentwicklung gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Dabei wurden am Mittwochabend Brandgase freigesetzt. Es kam daher in der Umgebung und in Mannheim zu Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen, wie die Feuerwehr via Katwarn mitteilte.

Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, Autofahrer das Gebiet weiträumig umfahren. Die Löscharbeiten dauerten am Abend an.

Update: Mittwoch, 8. September 2021, 20.45 Uhr