Ludwigshafen. (dpa/lrs) Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist die Regionalbahn-Strecke zwischen Ludwigshafen und Frankenthal am Montagabend für rund drei Stunden gesperrt worden. Auf einem Wertstoffhof in Ludwigshafen habe ein Brand gelöscht werden müssen, teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit. Es sei zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Nach ersten Schätzungen sei ein Schaden von etwa 50.000 Euro entstanden. Verletzte habe es bei dem Brand nicht gegeben, so ein Sprecher. Nach ersten Erkenntnissen soll sich das Feuer selbst entzündet haben. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.