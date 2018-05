Das neue Bürogebäude entsteht auf einem Bunker in Ludwigshafen, der dem Chemieunternehmen gehört. Grafik: Firmenbild

Ludwigshafen. (cab) Das Ludwigshafener Chemieunternehmen BASF baut ein neues Bürogebäude für die 15 Mitarbeiter der werkseigenen Design-Fabrik und deren Kunden. Der Standort für den zweigeschossigen Kubus mit einer Gesamtfläche von 1000 Quadratmetern ist ungewöhnlich und auffällig. Er wird auf dem vierstöckigen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg in der Karl-Müller-Straße gebaut - unweit von Tor 2 und dem Besucherzentrum.

Wenn alles fertig ist, wollen die BASF-Designer und ihre Geschäftspartner in dem neuen "Creation Center" gemeinsam neue Produkte entwerfen. Und das mit der Hilfe von allem, was die Hightech rechnergestützt und digital zu bieten hat: 3 D-Musterbauteile, Simulations- und Visualisierungstechnologie zum Beispiel. So sollen etwa neue Produkte für die Bau- und Autoindustrie entstehen, wie es vonseiten des Unternehmens hieß.

Die Bauarbeiten hätten im März begonnen, so eine Unternehmenssprecherin. Der Rohbau soll im Herbst stehen. Eröffnung soll Mitte 2019 sein. Dann müssen die Gäste über einen Lift- und Treppenturm aus Stahl und Glas hinter dem Gebäude hoch hinaus. Der Bunker ist immerhin 13 Meter hoch, und weil er unter Denkmalschutz steht, muss unter den versetzt angelegten Neubau mit 22 Metern Kantenlänge noch ein zwei Meter dicker Metall-Sockel. Die Außenhülle des "Creation Centers" soll eine Art Schaumstoff- oder Schwammoptik haben (Entwurf: Architekturbüro Humpert & Kösel, Karlsruhe).

Bislang sitzen die Designer mitten im Werk: "Das ist für unsere Kunden extrem kompliziert, auch weil sie sich immer anmelden müssen", so die BASF-Sprecherin. Außerdem seien die bisherigen Räumlichkeiten zu eng geworden: "Also haben wir überlegt, was wir haben und wo wir hin wollen." Etliche Standorte wurden erwogen. Für den Bunker hat man sich entschieden. Diesen hat die BASF früher als Archiv benutzt. Die Kunden können direkt vor der Tür parken.

Clever im neuen "Creation Center" werden auch Fragen des Raumklimas gelöst. Beheizt werden sollen die neuen Büros von der Abwärme der vielen IT-Anlagen. Zum Kühlen im Sommer wird eine Kühlwasserleitung des Unternehmens angezapft, die in der Nähe verläuft. Wie viel Geld die BASF für den Neubau in die Hand nimmt, wollte die Sprecherin nicht sagen.