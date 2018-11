Heidelberg. (alb) Ein Sprecher der Bahn wollte am Mittwoch auf RNZ-Anfrage gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. "Ja, wir haben Probleme und müssen uns bei den Kunden in aller Form entschuldigen", sagte er. Seit 16. November und noch bis 8. Dezember fahren die Doppeldecker der Regionalbahnlinie 68 nicht wie üblich von Frankfurt nach Heidelberg, sondern bis Mannheim. Grund sind Bauarbeiten an einer Brücke in Mannheim-Friedrichsfeld.

Pendlern steht als Ersatz ein Shuttle-Zug an der Haltestelle Neu-Edingen/Friedrichsfeld zur Verfügung. Eigentlich. Denn in den vergangenen Tagen ist dieser Zug häufig komplett ausgefallen, wie zahlreiche Fahrgäste der RNZ berichteten. Woran hakt es? "Es fehlen Lokführer", erklärte der Bahnsprecher. Diese seien aufgrund der Witterung momentan öfter krank als sonst. "Und wenn es keine personelle Reserve gibt, müssen die Züge gestrichen werden - leider", so der Sprecher.

Die Bahn habe eine große Ausbildungsoffensive gestartet und suche intensiv nach künftigen Lokführern. "Aktuell ist es aber so, dass wir alle verfügbaren Kräfte wegen der Arbeiten auf der Strecke Heidelberg-Wiesloch-Karlsruhe brauchen", sagte der Sprecher. Ebenfalls bis 8. Dezember sollen auf dem Abschnitt die Gleise in den Bahnhöfen Wiesloch/Walldorf und Heidelberg-Kirchheim erneuert sein. Für die Heidelberg-Frankfurt-Pendler könne bei kurzfristigen Ausfällen der Shuttle-Züge auch keine Ersatzbusse bereitgestellt werden, hieß es bei der Bahn.

Was sollen die genervten Pendler also tun? Der Sprecher empfiehlt Fahrgästen, die mit der RB-Linie 68 von Hessen und der Bergstraße anreisen, nicht in Neu-Edingen auszusteigen, sondern bis nach Mannheim-Seckenheim weiterzufahren und dort die S-Bahn-Linie 1 zu nehmen, die auch den Heidelberger Hauptbahnhof ansteuert.

Generell sollten sich die Pendler vor Reiseantritt über die DB Navigator App oder die Bahn-Homepage über Ausfälle und Ersatzverkehr informieren. "Hier sind alle Details auf dem neuesten Stand", sagte der Bahnsprecher.