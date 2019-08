Hockenheim. (hab/cab) Eigentlich ging es im vergangenen März um Bäume. Seinerzeit waren Fällarbeiten im Gange. 70 Kiefern und Robinien mussten entlang der Hockenheimer Waldstraße weg. Laut Stadtverwaltung wegen Schäden, die die Trockenheit und Käferlarven angerichtet hatten. Die Grünen der Rennstadt sorgten sich um die Zukunft des Stadtwaldes. Und sprachen sich einmal mehr dagegen aus, dass hier während des langen Formel 1-Wochenendes gecampt wird. Die unmittelbaren Anlieger, die Bewohner der sogenannten Stadtwaldresidenz, befürchteten aber, dass die Baumfällarbeiten in Zusammenhang mit einem ganz anderen Projekt stehen, nämlich der Erweiterung der nahe gelegenen Tank- und Rastanlage "Am Hockenheimring West" an der A 6.

Das Eine habe mit dem Anderen nichts zu tun, hieß es vonseiten der Stadt. Und die Erweiterung war damals nur ein Gerücht. Heute ist sie allerdings Fakt. "Wir befinden uns in einem sehr frühen Stadium der Vorplanung", sagt die Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP), Irene Feilhauer. Der Bund habe die Länder dazu aufgefordert, die Stellplatzkapazitäten an den Autobahnen zu erhöhen, um den "Parkdruck zu entschärfen". Feilhauer bestätigt, dass die Lkw-Parkplätze an der A 6 bei Hockenheim nicht mehr ausreichen würden.

Wie das RP für mehr Parkraum sorgen will, ist noch völlig offen. Eine Erweiterung der Rastanlage ist denkbar, ebenso ein Neubau an anderer Stelle. "Wir prüfen auch Alternativstandorte", so Feilhauer: "Das haben wir Herrn Gutting auch geschrieben." Der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen, Olav Gutting, hatte sich auf die Seite der Bürger gestellt und das RP nach eigenen Angaben schriftlich dazu aufgefordert, die Pläne zu überdenken, um die Wohnqualität der Bürger zu erhalten. Diese sind in der Bürgerinitiative "Pro Stadtwald" organisiert und hatten zuletzt den Eindruck, das RP erwäge gar keine Alternativen. Sie wollen auch nicht, dass Wald für Parkplätze geopfert wird. Außerdem sind die Bürger gegen den Lärm- und Sichtschutzwall, den die Karlsruher Behörde in Erwägung zieht.

Auch das wird sicher in einer öffentlichen Info-Veranstaltung zur Parkplatz-Erweiterung am 24. September in Hockenheim (18 Uhr, Stadthalle) geklärt. Dann dürfte es auch um Zahlen gehen. Im März hatte ein Stadtsprecher gesagt, ein Ausbau könne die Zahl der Lkw-Parkplätze um 49 auf 93 erhöhen. Auf einer neuen Raststätte könnten sogar 400 Brummis abgestellt werden. Größenordnungen, die Feilhauer gestern nicht bestätigt.

Dennoch bleibt der von Grünen und Gutting unterstützte Protest, zumal sich auch der scheidende Oberbürgermeister Dieter Gummer (SPD) und der alte Gemeinderat gegen die Erweiterung und den Verkauf städtischer Grundstücke zu diesem Zweck ausgesprochen hatten. Der designierte Rathauschef, Marcus Zeitler, der am 1. September sein Amt antritt, liegt ebenfalls auf dieser Linie.