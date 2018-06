Von Sebastian Blum

Brühl/Hockenheim. Der seit zwei Wochen vermisste 79-jährige Werner R. aus Hockenheim ist am vergangenen Freitag tot aufgefunden worden. Seine Leiche wurde gegen 19 Uhr in einem Seitenarm des Altrheins bei Brühl entdeckt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach den Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim gibt es keine Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung. Die Rechtsmedizin hat die Identität des Toten derweil eindeutig geklärt.

Der Verdacht hatte sich verdichtet, dass es sich bei der im Altrhein gefundenen Person um den vermissten Senior handelte. Das teilte ein Sprecher der Mannheimer Polizei bereits am Montag auf RNZ-Anfrage mit.

Allerdings hatte die Rechtsmedizin zu diesem Zeitpunkt noch keine endgültigen Ergebnisse vorliegen. Die Polizei bat um Zurückhaltung der Identität, vor allem im Sinne der Angehörigen.

Werner R. aus Hockenheim galt seit dem frühen Donnerstagmorgen, 24. Mai, als vermisst. Die Polizei teilte in ihrem ersten Fahndungsbericht mit, dass sich der 79-Jährige in einer hilflosen Lage befinden könne. Zwei Tage später hatte sich ein Angler gemeldet, der das von dem Vermissten benutzte Fahrrad am Rhein bei Altlußheim entdeckt hatte.

Umfangreiche Suchmaßnahmen mit Personenspürhunden und dem Einsatz des Polizeihubschraubers sowie der Absuche des Rheins durch die Wasserschutzpolizei waren damals erfolglos verlaufen.

Am vergangenen Freitag hatte dann wiederum ein Angler einen Notruf abgesetzt. Cort Bröcker, Pressesprecher der Brühler Feuerwehr, schilderte die Vorkommnisse aus Sicht der Kameraden: "Wir haben an diesem Freitag den Tag der offenen Tür für das Wochenende vorbereitet. Das heißt: Die Wache war voll mit Wehrleuten, als uns die Leitstelle über den Notruf informierte."

Es habe deshalb nicht lange gedauert, bis sich über 20 Kameraden auf den Weg zum Altrhein gemacht hatten. "Wer sich wundert, warum auch andere Feuerwehren vor Ort waren: Das liegt am Rheinalarm." Bröcker erklärt, dass dabei alle Feuerwehren in der Nähe des Rheins angefunkt werden - vor allem, wenn noch unklar ist, ob die Person noch am Leben sein könnte: "Die Leitstelle hat uns mitgeteilt, dass eine Person im Rhein treibt. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass die Person bereits tot war."

Die Brühler Kollegen sind dann am Ufer auf den Angler gestoßen. Der Mann schilderte den Wehrleuten, er habe nur die Füße gesehen. Ein Notarzt war daraufhin mit einem Mehrzweckboot der Feuerwehr aufs Wasser zu der Person gefahren, konnte aber nur noch deren Tod feststellen.

Bröckers Einschätzung zufolge sei der Senior zu diesem Zeitpunkt schon mindestens eine Woche im Wasser getrieben. Die Polizei Mannheim bestätigte indes, dass es keine Anzeichen von Fremdeinwirkung gegeben habe. "Wir stehen im engen Kontakt mit den Angehörigen", sagte deren Sprecher.

Update: 6. Juni 2018, 14.21 Uhr