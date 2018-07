Mannheim. (jami) Unternehmen suchen geradezu händeringend nach Bewerbern für ihre Ausbildungsstellen. Umgekehrt finden aber auch nicht alle Bewerber einen Ausbildungsplatz beziehungsweise ihre Wunschausbildung. Die "Last Minute Ausbildungstage" am 10. und 11. Juli in Mannheim könnten in diesem Zusammenhang einige Probleme lösen.

Mit der Veranstaltung wollen die Stadt Mannheim, die Arbeitsagentur Mannheim, die IHK Rhein-Neckar und die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald den jungen Menschen vor allem den Weg einer dualen Ausbildung ans Herz legen.

Das Angebot richtet sich vor allem an alle Jugendlichen und jungen Menschen, "die sich bislang noch nicht um eine Ausbildung gekümmert haben", wie Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb betonte. "Insgesamt haben wir rund 2500 offene Stellen in der Region, wenn wir Ludwigshafen, Heidelberg und Weinheim mit hinzunehmen", sagte Horst Oelschläger, der operative Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Mannheim.

Davon entfallen rund 500 Ausbildungsplätze in den Bezirk der IHK Rhein-Neckar. Die Handwerkskammer spricht von knapp 230 freien Ausbildungsstellen. "Doch das ändert sich täglich", sagte der Geschäftsführer und Leiter des Geschäftsbereichs Berufsbildung der IHK Rhein-Neckar, Harald Töltl. Er empfiehlt daher allen Suchenden den ständigen Blick ins Internet auf die entsprechenden Seiten.

Das Spektrum ist breit. So breit, dass viele junge Menschen den Überblick verlieren oder gar nicht wissen, dass es bestimmte Berufe überhaupt gibt. Berufe, die eventuell sogar ihrem Traumberuf sehr nahe kommen. Laut Horst Oelschläger seien es etwa 350 verschiedene duale Ausbildungsberufe, die zur Verfügung stünden.

Er bemängelte, dass die jungen Menschen - wenn es um den Werdegang nach der Schule geht - häufig nur auf den letzten Drücker unterstützt werden. Was unter anderem dazu führt, dass sich viele für eine weitere schulische Weiterbildung entscheiden - der auf den ersten Blick wesentlich einfachere Weg.

"Doch ist dieser Weg nicht ernst gemeint, ist das Ganze nur verlorene Zeit." Die Zahl der Studienabbrecher häuft sich. "30 Prozent von ihnen finden dann den Weg in eine duale Ausbildung", gab die Geschäftsleiterin Berufliche Bildung der Handwerkskammer, Claudia Orth, zu bedenken. Warum also nicht gleich eine Ausbildung?

Da sich der Ausbildungsmarkt in der Zwischenzeit zu einem Bewerbermarkt entwickelt hat, sind die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, sehr gut. "Auch Kandidaten mit schlechteren Zeugnissen bekommen oftmals von den Betrieben die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen", so Harald Töltl. Bei den Ausbildungstagen erfahren die Interessenten, welche Wege dieses Jahr für sie noch möglich sind.

Dazu stehen an beiden Tagen jeweils zwölf Berufsberater zur Verfügung. Neben Bewerbungsunterlagenchecks werden auch Workshops unter anderem zu den Themen Bewerbung oder Karriere im Handwerk angeboten.

Info: "Last Minute Ausbildungstage", 10. und 11. Juli, von 13 bis 16 Uhr, im Mannheimer Berufsinformationszentrum in M 3a. Für diejenigen, die es nicht nach Mannheim schaffen, ist jeweils von 9 bis 11 Uhr unter 0621/ 165444 eine Ausbildungshotline geschaltet.