Wiesloch. (pr/run/van) Die Unfallserie auf der A6 reißt einfach nicht ab. Diesmal hat es in der Baustelle zwischen Wiesloch und Sinsheim in Richtung Heilbronn gekracht. Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer bremste gegen 6 Uhr seinen Wagen an einer Fahrbahntrennung ruckartig ab und löste damit eine Kettenreaktion aus. Der hinter ihm fahrende Lkw-Fahrer (30) konnte noch rechtzeitig bremsen.

Für den den Sattelzug-Fahrer (34) dahinter galt das allerdings nicht. Der krachte in den vor ihm fahrenden Lkw. Bei dem Unfall wurde zum Glück niemand verletzt. Allerdings kam zu erhelblichen Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben der Polizei bildete sich ein Rückstau über zwölf Kilometern Länge. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen bis etwa 8.45 Uhr gesperrt. Die Zugmaschine war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste wegen ausgelaufener Betriebsstoffe durch eine Fachfirma gereinigt werden. Es entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Update: 6. April, 11.33 Uhr