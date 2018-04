Von Willi Berg

Mannheim. Acht Jahre Haft hat das Mannheimer Landgericht gegen einen bosnischen Einbrecher verhängt. Drei Mitangeklagte erhielten Strafen zwischen zwei Jahren und neun Monaten sowie fünfeinhalb Jahren. Die Männer waren in wechselnder Besetzung unterwegs und hatten unter anderem in Mannheim, Rheinland-Pfalz und Südhessen zugeschlagen. In die Wohnungen gelangten sie, in dem sie Türen und Fenster aufhebelten. Dann ließen sie Bargeld, Schmuck, Uhren und elektronische Geräte im Wert von mehreren 10.000 Euro mitgehen. Hinzukommen die an den Gebäuden entstandenen Schäden.

Die Männer im Alter von 23 bis 39 Jahren waren bereits vor etwa einem Jahr verhaftet worden. Drei stammen aus Bosnien-Herzegowina, einer aus Kroatien. Bei Durchsuchungen von sieben Wohnungen stellte die Polizei damals umfangreiches Beweismaterial sicher. Der zu acht Jahren verurteilte Mann wurde wegen Einbrüchen in neun Wohnungen verurteilt. In einigen Fällen blieb es beim Versuch. Der Angeklagte habe gewerbsmäßig gehandelt, sagte die Vorsitzende Richterin Bettina Krenz.

Der 36-Jährige muss den Opfern eines Einbruchs in Mannheim 13.000 Euro Schadenersatz zahlen, entschied die Strafkammer. Ein 23-jähriger Mitangeklagter war bei fünf Einbrüchen dabei. Er erhielt eine Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren. Die beiden anderen Angeklagten bekamen geringere Haftstrafen wegen Beihilfe.

Die Staatsanwaltschaft war zunächst davon ausgegangen, dass die Männer als Mitglieder einer Bande handelten. Das ließ sich jedoch in dem seit Januar laufenden Prozess nicht erhärten. Die Vorsitzende Richterin sprach in ihrer Urteilsbegründung von einem "losen Verbund". Mitgemacht habe, "wer Zeit hatte". Alle Angeklagten zeigten sich reumütig. "Ich habe ihnen so viel Arbeit gemacht", sagte einer von ihnen. "Es tut mir wirklich sehr leid", versicherte ein 32-Jähriger, der wegen Beihilfe zu über drei Jahren verurteilt wurde. An dessen Adresse sagte Richterin Krenz: "Sie hätten es nicht nötig gehabt." Der Kroate hatte in Mannheim mit einem legalen Job Geld verdient.

Zwei der Angeklagten sind in ihrer Heimat in Bosnien-Herzegowina einschlägig vorbestraft. Die Verteidiger beantragten in ihren Plädoyers ein geringeres Strafmaß. Offen ist, ob Günter Urbanczyk, der Verteidiger des Haupttäters, Rechtsmittel einlegen wird. Das Verfahren gegen eine mitangeklagte Frau ist abgetrennt worden. Die 32-Jährige wurde bereits früher zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es noch weitere Mittäter gab. Einige von ihnen seien inzwischen ermittelt worden.