Von Willi Berg

Heidelberg. Es ist ein verstörender Fall, den das Heidelberger Landgericht verhandelt: Ein 30-jähriger Mann soll seinen Vater mit Gewalt gezwungen haben, fünf Raubüberfälle zu verüben. Die beiden Deutschen müssen sich nun vor der 2. Großen Strafkammer verantworten. Der angeklagte Sohn sei spielsüchtig und habe einen aufwendigen Lebensstil geführt, so die Staatsanwältin. Um Wetteinsätze und seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, habe der Tennistrainer sich das benötigte Geld durch Straftaten beschafft. Und das offenbar mit Hilfe seines Vaters, einem 58-jährigen Verwaltungsfachwirt.

Die Staatsanwaltschaft geht von folgendem Sachverhalt aus:

Im Januar 2018 fordert der Sohn den Vater auf, ein Wettbüro zu überfallen und die Tageseinnahmen zu erpressen. Als der Mann sich weigert, schlägt der 30-Jährige auf ihn ein. Am Abend des 21. Januar fahren beide in die Nähe des Tatorts in Speyer. Der Sohn wartet im Auto. Maskiert betritt der Vater das Büro mit den Worten "Überfall, Geld her" und bedroht den verängstigten Angestellten mit einem Messer. Der Vater erbeutet 14.000 Euro, die er sogleich seinem Sohn übergibt, so die Anklage.

Im März kommt es demnach zu einem weiteren Überfall auf ein Wettbüro. Diesmal in Hockenheim. Zunächst weigert sich der Vater. Darauf schlägt ihm der Sohn ins Gesicht und gegen den Körper. Und wieder gibt der Mann unter dem Eindruck der Gewalt nach. Am späten Abend des 9. März hält er dem Angestellten des Wettbüros eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole vor den Kopf und fordert Geld. Das Opfer händigt ihm daraufhin fast 9500 Euro aus. Auch diesmal bekommt der Sohn die gesamte Summe. Davon geht die Staatsanwaltschaft aus.

Am 7. April überfällt der 58-Jährige einen Supermarkt in Speyer, bedroht eine Kassiererin mit derselben Attrappe und erbeutet rund 3900 Euro, so die Anklage. Drei Tage später fordert der Sohn ihn auf, einen Markt der gleichen Kette in Nußloch auszurauben. Erst als der Sohn ihm mit der Faust ins Gesicht schlägt, erklärt er sich dazu bereit. Der Vater geht in das Geschäft, kann sich aber nicht zu der Tat überwinden. Später prügelt der Sohn mit einem Tennisschläger auf ihn ein und tritt nach dem am Boden liegenden Mann, so die Anklage.

Am nächsten Tag soll der Vater einen Supermarkt in Brühl überfallen. Wieder weigert er sich und wird erneut geschlagen. Der Überfall misslingt. Die Kassiererin erkennt, dass sie nur mit einer Spielzeugwaffe bedroht wird und weigert sich, Geld herauszugeben. Der 58-Jährige flieht zusammen mit dem in einem Auto wartenden Sohn, der auf seinen Vater einprügelt.

Bereits am Tag darauf überfällt er nach erneuten Misshandlungen ein Wettbüro in Walldorf. Die Beute beträgt fast 2000 Euro, so die Staatsanwaltschaft. Am 14. April erfolgt laut Anklage die letzte Tat in einem Supermarkt in Hambrücken. Auch dieses Mal übergibt der Vater die gesamte Beute von rund 2400 Euro an den Sohn. Die Staatsanwaltschaft wirft beiden Angeklagten (versuchte) schwere räuberische Erpressung vor. Der 30-Jährige muss sich zudem unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung an seinem Vater verantworten.

Besonders brutal soll er den Mann im letzten Oktober attackiert haben. Laut Anklage sticht er damals mit einem Messer in dessen Hand. Und droht, einen Finger abzuschneiden, wenn er ihm kein Geld gebe. Außerdem drückt er dem Mann ein Kissen auf das Gesicht. Der Vater habe Todesangst erlitten, so die Staatsanwältin. Am gleichen Tag habe er dem 58-Jährigen ein Messer an den Hals gelegt.

Beide befinden sich in verschiedenen Gefängnissen in U-Haft. Der für fünf Tage anberaumte Prozess geht am 26. Oktober weiter. Dann haben die Angeklagten die Gelegenheit, sich zu ihren Lebensläufen und den schweren Vorwürfen zu äußern. Das Urteil soll am 9. November verkündet werden.