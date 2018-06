Von Axel Sturm

Ladenburg. Das Ladenburger "Musikfestival" hat eigentlich immer drei Konzerte zu bieten. In diesem Jahr müssen sich die Fans aber mit zwei tollen Tagen begnügen. Dafür kommen am 8. und 9. Juni große Namen an den Neckar. An diesem Freitag spielen die "Fantastischen Vier" auf der Festwiese, samstagabends dann Dieter Thomas Kuhn und seine Band. Für beide Auftritte gibt es noch Karten.

Für die Stadt und ihre Bürger ist das Festival immer eine Herausforderung. Immerhin werden alleine beim "Fanta Vier"-Konzert rund 10.000 Besucher erwartet - und das sind nur rund 1000 weniger, als Ladenburg Einwohner hat. Um den Verkehr im Griff zu behalten, weist die Stadt temporäre Einbahnstraßen aus. Das Rathaus weist Gäste von auswärts auf die ausgeschilderten Parkplätze hin. Am besten kommt man aber gleich mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Konzert der deutschen Hip-Hop-Pioniere aus Stuttgart beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist bereits um 17.30 Uhr.

Für das Konzert von Dieter Thomas Kuhn am Samstagabend, 9. Juni, sind bereits 6000 Karten abgesetzt worden. Auch das Schlagerfest mit der "singenden Föhnwelle" soll um 19.30 Uhr anfangen. Der Tübinger ist in Ladenburg quasi Stammgast und hat auch am Neckar eine feste Fangemeinde, die für den Abend wieder die Blümchenblusen und Schlaghosen aus den Schränken holt.

Info: Für beide Konzerte gibt es noch Karten an der Abendkasse. Tickets für die "Fantastischen Vier" sind zum Preis ab 57 Euro zu haben. Das Konzert von Dieter Thomas Kuhn kostet 38 Euro. Alle Infos rund ums Festival unter www.ladenburg.de.