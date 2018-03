Blick in die Sebastianskapelle - im Hintergrund ist die Krämer-Orgel zu sehen, die an die evangelische Christusgemeinde Heidelberg verkauft wurde. Foto: Sturm

Von Stefan Hagen und Axel Sturm

Ladenburg/Rhein-Neckar. "Das kann ich noch nicht einmal im Ansatz nachvollziehen." Professor Michael G. Kaufmann ist entsetzt über die Vorwürfe, die ihm da aus Ladenburg zu Ohren kommen. "Geschäft unter der Hand", " Zum Schnäppchenpreis verkauft", "Ein nicht zu ersetzender kultureller Verlust für die Römerstadt". Sätze, die dem Orgelsachverständigen für die Erzdiözese Freiburg und für die Evangelische Landeskirche in Baden wie Donnerhall in den Ohren klingen. Im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung ist er erst fassungslos, dann schlägt seine Stimmung in kampfeslustig-wütend um.

Um was geht es? Ganz kurz zusammengefasst: Um den Verkauf einer Orgel, bei dem der Sachverständige Michael G. Kaufmann eine wichtige Rolle gespielt hat. Aber um die Geschichte zu verstehen, muss weiter ausgeholt werden. Denn es geht hier nicht um irgendeine Orgel, sondern um die in der "Szene" bestens bekannte Krämer-Orgel. Das 1790 fertiggestellte Instrument des Heidelberger Hoforgelbauers Andreas Krämer steht in der - mittlerweile entweihten - Sebastianskapelle in Ladenburg.

Und damit fangen die Schwierigkeiten an. Denn die ehemalige Hofkapelle der Bischöfe von Worms ist sanierungsbedürftig und derzeit für die Öffentlichkeit gesperrt. Nach der ersten Renovierungsphase - die von der katholischen Kirche finanziert wird - geht die Kapelle zum symbolischen Kaufpreis von einem Euro an die Stadt Ladenburg über.

Wie die künftige städtische Liegenschaft genutzt wird, steht derweil noch in den Sternen. Sicher ist aber: Die Stadt Ladenburg muss trotz leerer Kassen rund 300.000 Euro in die Hand nehmen, um unter anderem die wertvollen Fresken der Kapelle restaurieren zu lassen.

Und damit zurück zur Krämer-Orgel: Das Instrument wurde mittlerweile an die Heidelberger Christusgemeinde verkauft. Im zweiten Halbjahr soll das "Streitobjekt" bereits in der Seitenempore der Christuskirche erklingen. Aus diesem Grund kocht jetzt in der Römerstadt die Volksseele. So fühlt sich der Heimatbund der Stadt außen vor gelassen - man hätte das Instrument mit Spendengeldern gerne selbst erworben. An der Spitze der Kritiker steht der langjährige Landeskantor an der Mannheimer Christuskirche und ehemalige Rektor der kirchenmusikalischen Hochschule Heidelberg, Professor Hermann Schäffer.

Er und seine Frau, die Organistin Gisela Schäffer, hatten die eingangs erwähnten Vorwürfe erhoben, die Orgelexperte Michael G. Kaufmann so nicht akzeptieren kann. Dass die Orgel "zum Schnäppchenpreis" und "unter der Hand" verkauft worden ist, sei eine Unterstellung, wettert der Sachverständige. Die Fakten würden eine andere Sprache sprechen. So zahle die evangelische Christuskirchengemeinde Heidelberg der katholischen Kirchengemeinde Ladenburg/Heddesheim nicht nur einen Betrag von 15.000 Euro für das Instrument plus die Kosten für Ab- und Aufbau.

Sukzessive werde zudem ein weiterer Betrag zwischen 200.000 bis 250.000 Euro für eine fachgerechte Restaurierung investiert. "Da kann von einem Schnäppchenpreis wohl überhaupt keine Rede sein", sagt Kaufmann. Überhaupt sei der Markt für gebrauchte Orgeln absolut übersättigt. "Die Preise sind am Boden", weiß der Experte. Für relativ kleines Geld könne man heutzutage ein richtig gutes Instrument erwerben.

Auch einen weiteren Vorwurf will der Professor nicht auf sich sitzen lassen. Von einem "Geschäft unter der Hand" zu sprechen, sei eine Frechheit. "Die Vertragsverhandlungen zwischen beiden Kirchengemeinden wurden unter Aufsicht des Erzbischöflichen Ordinariats Freiburg und des Evangelischen Oberkirchenrats Karlsruhe geführt", erläutert Kaufmann, der in dieser Angelegenheit der für den Transfer zuständige Orgelsachverständige der Erzdiözese Freiburg und der Badischen Landeskirche war. Kaufmann ist felsenfest davon überzeugt, mit dem Verkauf der Orgel nach Heidelberg die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Dies sei nach langen Beratungen und umfassenden Informationen erfolgt.

Man habe dafür gesorgt, "dass ein für die Orgellandschaft der Kurpfalz herausragendes Zeugnis weiterhin als Denkmal erhalten bleibt und zugleich durch seinen Gebrauch in Gottesdienst und Konzert die Tradition der barocken beziehungsweise klassischen Musikwelt immer wieder neu erlebbar macht".