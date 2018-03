Der SPD-Kreisvorsitzende Thomas Funk sagte vor den rund 200 Mitgliedern, es gebe derzeit zu viele Pessimisten in den eigenen Reihen. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Als der Kreisvorsitzende Thomas Funk vor einigen Monaten zum Jahresempfang der SPD Rhein-Neckar in den Ladenburger Domhof eingeladen hatte, tickten die Uhren bei den Genossen noch anders. Die Mitglieder stellten sich nach dem desaströsen Abschneiden der Partei bei der Bundestagswahl Ende September 2017 auf vier Jahre Opposition ein. Dann scheiterte "Jamaika", und die SPD wurde wieder gebraucht. Inzwischen ist ein Koalitionsvertrag mit der Union ausgehandelt worden, der Mitgliederentscheid der Genossen läuft.

GroKo oder NoGroKo? Einen "erstklassigen Job" bescheinigte Funk den Verhandlungsführern, darunter auch der anwesende Wahlkreisabgeordnete Lothar Binding. Im Koalitionsvertrag, der noch von der Basis abgesegnet werden muss, sei die Handschrift der SPD deutlich zu erkennen. Nun aber seien viele Genossen so "gestrickt", dass sie bei einer Neuauflage der Großen Koalition nicht eben hoffnungsfroh in die Zukunft blicken. "Eine selbstbewusste Partei würde sich über das Verhandlungsergebnis freuen - eine selbstzweifelnde hadert mit sich selbst", sagte Funk, für den es derzeit zu viele Pessimisten in den eigenen Reihen gibt.

Gleichzeitig schwor Funk die Mitglieder auf einen Erneuerungskurs ein, der aus seiner Sicht in der Oppositionsrolle am wenigsten gelinge. Dies bestätigte auch der Gastgeber des Empfangs, der Ortsvereinsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Gerhard Kleinböck aus Ladenburg. "Eine Oppositionspartei wird nicht wahrgenommen, das müssen wir derzeit schmerzlich in Stuttgart erfahren", sagte er.

Es reiche aber nicht, nur gute Verhandlungsergebnisse zu erzielen. Wichtig sei es, die festgeschriebenen Ziele auch umzusetzen, so Kleinböck weiter. Seine Parteifreunde forderte er dazu auf, Erfolge professioneller zu verkaufen. "In der grün-roten Regierung haben wir viele gute Veränderungen durchgesetzt - doch wir hatten keine Zeit, diese Errungenschaften an die Wähler zu bringen", brachte es Kleinböck auf den Punkt.

Wie die meisten SPD-Landtagsabgeordneten setzt sich auch der Ladenburger für den erneuten Eintritt in die GroKo ein. Neuwahlen stärke die Populisten, und die SPD werde vermutlich noch weiter abstürzen, betonte Kleinböck. Die Sozialdemokraten seien "immer in der Lage", Wahlen zu gewinnen. Kleinböck nannte Hoffnungsschimmer auf der kommunalen Ebene. So wurde vor einem Jahr der SPD-Kandidat Stefan Schmutz im eher konservativ geprägten Ladenburg zum Bürgermeister gewählt.

Auch der neue Rathauschef hat es sich nicht leicht gemacht beim Mitgliederentscheid. "Die GroKo ist Mist - aber eine Regierung ohne die SPD ist noch schlimmer", sagte Schmutz, der das Thema bezahlbaren Wohnraum ganz oben auf seiner Agenda stehen hat. Eine Hoffnungsträgerin gibt es auch in der Pfalz. Jutta Steinruck hat es vor wenigen Monaten geschafft, den Chefsessel im Ludwigshafener Rathaus von der CDU zurückzuerobern.In einer Gesprächsrunde mit Lothar Binding sprach die Oberbürgermeisterin der Chemiemetropole und ehemalige SPD-Europaabgeordnete über ihren Erfolg. Steinruck liegt der soziale Wohnungsbau ebenfalls am Herzen. Allerdings sei Ludwigshafen alleine damit überfordert. Die SPD habe sehr gut verhandelt und ein Investitionsprogramm angestoßen, freute sich die Oberbürgermeisterin. Schon deswegen wird Steinruck, die sich selbst als "linke Sozialdemokratin" bezeichnete, für den Eintritt in die GroKo werben.

"Ich kann nicht alle Probleme lösen, aber erklären, warum etwas nicht umgesetzt werden kann", erklärte Steinruck ihren Amtsstil. Steinruck rief die rund 200 Genossen dazu auf, sich auf der kommunalen Ebene zu engagieren. "Kommune ist nicht das Kellergeschoss, sondern die Ebene, auf der man viel bewegen kann", sagte die Pfälzerin. In sozial schwachen Stadtteilen seien SPD-Bürgerbüros eröffnet worden, und auch eher CDU-Themen wie die Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen würden dort ergebnisoffen besprochen.

"Politik muss glaubwürdig sein. Wenn das gelingt, werden sich die Menschen auch engagieren", sagte die Oberbürgermeisterin, die fest daran glaubt, dass die designierte SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles den Stolz in der Partei wieder weckt. Beim Jahresempfang wurde einigen frisch gebackenen Genossen das rote Parteibuch überreicht. 300 Neumitglieder sind in den vergangenen Wochen innerhalb des Kreisverbands in die SPD eingetreten. Darauf könne man stolz sein, waren sich Funk und Kleinböck einig.