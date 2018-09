Schwetzingen. (pol/rl) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es auf der Landesstraße L722 bei Schwetzingen am späten Dienstagnachmittag. Gegen 17.40 Uhr war ein BMW auf Landesstraße L722 unterwegs. Als er zur B39 in Richtung Hockenheim abiegen wollte, übersah der 21 Jahre alte Fahrer offenbar ein entgegen kommendes Motorrad, das auf der L722 in Richtung Hockenheim-Talhaus/Speyer unterwegs war. Es kam zum Frontalzusammenstoß.

Dabei stürzte der 57-jährige Motorradfahrer auf die Fahrbahn und bleib schwer verletzt liegen. Der Autofahrer blieb körperlich unverletzt. Wie weit die tief stehende Sonne bei dem Unfall eine Rolle gespielt haben könnte, ermittelt aktuell die Verkehrsunfallaufnahme der Polizei Mannheim.

Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Mannheim geflogen. Die L722 war zwischen Hockenheim-Talhaus und der B39 in beide Richtungen bis circa 19.20 Uhr gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.