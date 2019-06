Neulußheim. (pol/rl) Nach einer Frontalkollision gesperrt wurde die Landesstraße L560 zwischen Waghäusel-Nord und Neulußheim am Freitagnachmittag. Hier kollidierten gegen 15.40 Uhr ein Lastwagen und einem Mini Clubman. Der Mini war auf Landesstraße von Karlsruhe in Richtung Hockenheim unterwegs, als er kurz vor der dortigen Bahnunterführung in den Gegenverkehr geriet und gegen den entgegenkommenden Lastwagen prallte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mini komplett zerstört. Der Erdaushub beladene Lastwagen muss abgeschleppt werden.

Die Fahrerin und Beifahrerin im Mini erlitten Verletzungen, die jedoch nicht schwerwiegend sein sollen.

Die Bergung des Lastwagens soll noch mindestens bis 18.30 Uhr dauern. Erst dann soll die L560 zwischen Waghäusel-Nord und Neulußheim wieder freigegeben werden.