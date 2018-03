Von Willi Berg

Mannheim/Weinheim. Eine Angestellte hat zwei Krankenkassen um mehrere Hunderttausend Euro betrogen. Das meiste Geld verspielte die 29-Jährige mit ihrer gleichaltrigen Geliebten. Das Mannheimer Landgericht verurteilte die Sozialversicherungsfachangestellte jetzt zu einer Haftstrafe von vier Jahren. Die Kammer befand sie des gewerbsmäßigen Betruges in 50 Fällen sowie der Urkundenfälschung für schuldig.

Ihre mitangeklagte Freundin erhielt zwei Jahre und acht Monate wegen Beihilfe zum Betrug und leichtfertiger Geldwäsche. Durch die Taten sei die Gemeinschaft der Versicherten geschädigt worden, sagte der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz. Ein derartiger Fall sei "in der Praxis sehr selten". Die Hauptangeklagte war bis Mai 2016 bei der BKK Freudenberg in Weinheim beschäftigt. Ihre Aufgabe bestand darin, eingehende Rechnungen zu prüfen und zu erfassen. Mit der Zeit verspielte sie immer größere Summen und konnte dies nicht mehr mit ihrem Gehalt finanzieren.

Ende 2015 kam sie auf die Idee, sich das nötige Geld zu Lasten der BKK zu beschaffen. So kopierte sie von der Krankenkasse bereits bezahlte Rechnungen, versah diese mit einem Eingangsstempel und erfasste sie erneut im System. Die in EDV hinterlegte Kontonummer ersetzte sie durch die ihrer Freundin. In der Folge wurden bis April 2016 rund 380.000 Euro an die Mitangeklagte überwiesen. Einen großen Teil des Geldes verspielten die Frauen an Automaten im Spielcasino Bad Dürkheim.

Die BKK habe "die Manipulationen nicht bemerkt", sagte Richter Rackwitz. Bis eine Bank eine Geldwäscheverdachtsanzeige stellte. Dort waren die hohen Überweisungen der BKK auf das Privatkonto der Mitangeklagten aufgefallen. Als die Krankenkasse davon erfuhr, stellte sie die Angestellte zur Rede und kündigte ihr fristlos.

Im Winter 2016 bewarb sich die Frau erfolgreich bei der AOK. Von ihrem kriminellen Vorleben war dort nichts bekannt. Anfang Januar 2017 nahm sie ihre Arbeit als Pflegefallmanagerin bei der Bezirksdirektion Rhein-Neckar-Odenwald in Mannheim auf. Die Betrügereien gingen bei dem neuen Arbeitgeber sofort weiter. Und das, obwohl bereits eine Anklage beim Schöffengericht Weinheim wegen der vorherigen Fälle gegen sie vorlag. Bei der AOK fälschte sie Rechnungen für angeblich erbrachte Leistungen und ließ sich fast 50.000 Euro auf das eigene Konto überweisen.

Der Vorsitzende Richter zeigte sich "über die Dreistigkeit erstaunt". Eine verminderte Schuldfähigkeit liege nicht vor. Trotz ihrer Spielleidenschaft sei die Angeklagte in der Lage gewesen, das Unrecht der Taten einzusehen. Verteidiger Steffen Lindberg bezeichnete das damalige Kontrollsystem bei der BKK Freudenberg als "nicht so optimal". Er findet es "bemerkenswert", dass der Betrug nicht aufgefallen sei. Für seine Mandantin sei es "recht einfach" gewesen "mit wenigen Klicks" an das Geld zu kommen. Das Gericht vermochte kein Mitverschulden der Krankenkassen zu erkennen.

Die Hauptangeklagte entschuldigte sich dafür, dass sie das Vertrauen ihrer Arbeitgeber missbraucht habe. Das Urteil gegen die 29-Jährige ist rechtskräftig. Ursula Domke, Verteidigerin der Mitangeklagten, plädierte auf eine bewährungsfähige Strafe. Die Frau sei von ihrer Geliebten "zu den Taten verleitet worden". Beide hatten sich in einer Spielhalle in Weinheim kennengelernt. Das damalige Kontrollsystem der BKK sei "unzureichend", sagte Domke und kritisierte auch die involvierte Bank. Diese hätte "Auffälligkeiten" früher nachgehen müssen. Ihre Mandantin wird derzeit wegen ihrer Spielsucht ambulant therapiert. Ein stationärer Aufenthalt in einer Klinik soll folgen. Die Steuerfachangestellte hatte ihre Profikarriere als Handballerin nach einer Verletzung aufgeben müssen. Sie bereue die Taten, sagte sie in ihrem Schlusswort.