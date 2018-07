Im August 2015 hatte der Kreis Flüchtlinge in der Kreissporthalle in Wiesloch untergebracht. Foto: zg

Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Diese Situation kennt wohl jeder Handwerksbetrieb: Das Dach ist gedeckt, der Boden verlegt, die Wände sind gestrichen. Bleibt das Bezahlen der Rechnung. Doch der Kunde lässt sich Zeit, auch Appelle zeigen nicht die gewünschte Wirkung. Das Geld steht zwar in den Büchern, fehlt aber auf dem Konto.

So ergeht es aktuell auch dem Rhein-Neckar-Kreis. Rund 35 Millionen Euro - so ist es im Jahresabschluss 2017 aufgeführt - fehlen an liquiden Mitteln im Haushalt, weil der Kreis für das Land Baden-Württemberg in Vorleistung getreten ist und auf Rückerstattung wartet.

Die genannte Summe ist im Zusammenhang mit der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen in den vergangenen Jahren aufgelaufen. Dabei hat der Rhein-Neckar-Kreis als Untere Verwaltungsbehörde des Landes für jede aufgenommene und untergebrachte Person einmalig eine Pauschale bekommen - 2016 waren dies 13.972 Euro, im laufenden Jahr sind es 14.394 Euro.

Mit den Pauschalen werden notwendige Aufwendungen etwa für Flüchtlingssozialarbeit, für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Sozialgesetzbuch inklusive Krankenkosten sowie für liegenschaftsbezogene Aufwendungen - also größtenteils Unterkünfte - erstattet.

"Die Pauschale hat insbesondere ab dem Jahr 2015 die entstandenen Kosten bei der vorläufigen Flüchtlingsunterbringung nicht mehr gedeckt", erläutert Ordnungsdezernent Christoph Schauder gegenüber der RNZ.

Vor diesem Hintergrund sei zwischen den kommunalen Landesverbänden und der Landesregierung eine Vereinbarung getroffen worden, wonach eine "nachlaufende kreisbezogene Spitzabrechnung" - also eine Abrechnung auf Basis der tatsächlich angefallenen Kosten - vorgenommen wird.

Die beim Rhein-Neckar-Kreis entstandene Differenz zwischen Pauschalleistung und tatsächlichen Kosten werde im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses als Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht und stelle insofern eine Forderung gegen das Land Baden-Württemberg dar, betont Schauder.

"Weil das Kostenerstattungsverfahren so lange dauert, hat sich das Land mit den kommunalen Landesverbänden auf Abschlagszahlungen von 80 Prozent für die Jahre 2015 und 2016 geeinigt", sagt der Ordnungsdezernent.

Dann wird Schauder deutlich: Die Landkreise hätten das Land während des hohen Flüchtlingszugangs schnell und unkompliziert unterstützt. Allein der Rhein-Neckar-Kreis habe in den Jahren 2015 und 2016 über 7000 Menschen vorläufig unterbringen müssen.

Dies sei nur durch ein pragmatisches Handeln möglich gewesen. "Die gleiche Herangehensweise würde ich mir nun seitens des Landes bei der Kostenerstattung wünschen."

Er wisse, dass es sich hierbei um ein komplexes Verfahren handele und ein Mindestmaß an Kontrolle unabdingbar sei. Gleichwohl würden die Entscheidungsprozesse in vielen Fällen zu lange dauern. "Das Land muss hier einfach mehr Gas geben", sagt Schauder mit Blick in Richtung Stuttgart.

Für das Jahr 2016 - war am Montag aus dem Kämmereiamt zu erfahren - ist mittlerweile eine Abschlagszahlung des Landes von rund 15,3 Millionen Euro beim Kreis eingegangen. Das Verfahren für die Spitzkostenabrechnung für das Jahr 2017 sei aktuell noch nicht angelaufen. Es starte voraussichtlich im Herbst 2018. Von daher sei mit der Erstattung für das Jahr 2017 nicht vor 2019 zu rechnen.

Unter den Kreistagsfraktionen gilt das "Prinzip Hoffnung", dass das Land auch tatsächlich die gesamten Kosten übernimmt. "Ministerpräsident Kretschmann und Innenminister Strobl stehen im Wort", betont SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Göck.

"Das wurde von der Landesregierung versprochen", pflichtet ihm FDP-Fraktionschefin Claudia Felden bei. "Ich hoffe nur, dass auch alles so kommt", schiebt sie etwas leiser hinterher. "Ich gehe davon aus, dass die Ansprüche auch erfüllt werden", sagt Christdemokrat Bruno Sauerzapf. Allerdings sei er ein bisschen misstrauisch.

Auch Kollege Hans Zellner (Freie Wähler) hat irgendwie ein ungutes Gefühl. "Ich wäre froh, wenn das Geld kommt, glaube aber nicht, dass es die volle Summe ist."

Ralf Frühwirt gibt sich dagegen ganz entspannt: "Das ist doch ein ganz normaler Vorgang", betont der Grüne. Erst werde geprüft und dann gezahlt. Er habe dabei keinerlei Befürchtungen.