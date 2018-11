Von Stefan Kern

Schwetzingen. Normalerweise erklingt im Rokoko-Theater des Schwetzinger Schlosses eher klassische Musik. Doch nicht bei der Konzert-Reihe "Rokoko rocks", die im März Premiere hatte. Damals machten sich die Freddy Wonder Combo aus Heidelberg und das Orchester der Frankfurter Sinfoniker vor ausverkauften Rängen auf eine musikalische Reise durch die Pop- und Rockmusik der letzten Jahrzehnte.

Ein Jahr später soll "Rokoko rocks" in die zweite Runde gehen, diesmal mit Stephan Ullmann. Das freut besonders Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl: "Ullmann gehört zu den besten Gitarristen überhaupt und wird die notwendige Bühnenpräsenz mühelos auf die Bretter bringen."

Diese Bühne erscheint Stephan Ullmann ziemlich ehrgebietend. Der erfolgreiche Mannheimer Gitarrist und Sänger hat Respekt vor dem historischen Veranstaltungshaus, das immerhin das älteste erhaltene europäische Rangtheater ist. "Diese Bühne ist wie keine andere", betont Ullmann und freut er sich, dass er am 7. März 2019 "Rokoko rocks" fortsetzt. "Das wird für mich und hoffentlich auch die Zuhörer ein großer Moment."

Die Konzertreihe, welche die Stadt Schwetzingen mit den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg veranstaltet, soll Künstlern aus der Region ein Forum bieten. Schlossherrin Sandra Moritz, Oberbürgermeister René Pöltl und der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, Michael Hörrmann, freuen sich immer noch über den Erfolg des Auftaktkonzerts. Das Besondere ist, dass den Künstlern das Rokokotheater dabei kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Anders wäre solch ein Projekt für einen Musiker kaum zu stemmen. Ganz uneigennützig ist diese Geste jedoch auch wieder nicht.

Das ungewöhnliche Format soll Menschen anziehen, die bei Klassikkonzerten nicht den Weg in das prächtige Theater finden, das zwischen 1752 und 1753 von Nicolas de Pigage, dem Oberbaudirektor des Kurfürsten Carl Theodor, erbaut wurde. Gelingender Denkmalschutz, erklärt Hörrmann, habe viel mit der Akzeptanz der Öffentlichkeit zu tun: "Der Mensch ist bereit zu schützen, was er kennt."

Nur kurz erläuterte Ullmann, was er in knapp dreieinhalb Monaten bei "Ullmann unplugged - mit Streichern und Gästen" auf die Bühne zu bringen gedenkt. Neben ihm sind unter anderem die "No Angels"- Sängerin Lucy Diakoyska, acht Streicher und auch ein Vokal-Trio am Start. Eine Mischung, die ihre Wirkung wohl nicht verfehlen wird.

Info: Karten für "Ullmann unplugged" am 7. März 2019 um 20 Uhr im Schwetzinger Rokoko-Theater gibt es bei allen RNZ-Geschäftsstellen.