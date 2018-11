Heidelberg/Mannheim. (pol/mare) Die Polizei macht in Sachen sicherer Radverkehr weiter ernst. Und nachdem es bei den ersten Kontrollen schon Verwarnungen hagelte, stellte sich bei weiteren Schwerpunktaktionen heraus: Eine schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Das erklärt die Polizei.

In Heidelberg und Mannheim wurde 304 Radler verwarnt oder gar angezeigt. Im November wurden damit schon insgesamt 722 Verwarnungen ausgesprochen. Dieses Mal legten die Beamten einen Schwerpunkt auf das Fahren ohne Licht. In den kurzen Kontrollsequenzen von maximal einer Stunde Dauer wurden 104 Radfahrer deswegen verwarnt.

Einzelbilanz Heidelberg

In Heidelberg gab es 206 Beanstandungen: 70 Radler fuhren über eine rote Ampel, 19 wurden als Geisterfahrer beanstandet und 43 fuhren ohne Licht.

Einzelbilanz Mannheim

In Mannheim wurden 98 Verwarnungen ausgesprochen. 23 Radler missachteten die rote Ampel, drei waren Geisterfahrer und 61 hatten im Dunkeln kein Licht an.

"Die auf den ersten Blick rückläufigen Zahlen in Mannheim sind der geringeren Kontrolldauer und dem geringeren Binnenverkehrsanteil von nur etwa 15 Prozent im Stadtgebiet Mannheim gegenüber 30 Prozent in Heidelberg geschuldet", so Polizeidirektor Dieter Schäfer, Chef der Verkehrspolizei.

Und auch die zweite Hälfte des Kontrollmonats beginn aus Polizeisicht wenig erfreulich. "Eine beachtliche Zahl an Radfahrenden ist augenfällig unwillig, die Regeln der Straßenverkehrsordnung einzuhalten", meint Schäfer. Dort, wo sich die Verkehrsströme bündeln, fielen die Verkehrssünder besonders aus dem Rahmen. "Am Freitagmorgen zwischen 8.30 und 9.15 Uhr mussten die Verkehrspolizisten an der Fußgängerfurt in der Bismarckstraße 21 Radfahrende wegen Missachtung des Rotlichts beanstanden", erklärt der Polizeidirektor nüchtern.

Folge man manchen Kommentaren in den sozialen Netzwerken zu den aktuellen Kontrollaktionen, müsse man Radfahrende von diversen Regelverstößen ausnehmen, so Schäfer. "Einige geben ernsthaft den Autofahrenden eine Mitschuld, wenn Radfahrende bei Rot über die Ampel fahren." Sehe der Autofahrer einen Radfahrer, der über eine rote Ampel fährt, müsse er seine Geschwindigkeit reduzieren, weil er mit weiteren Radfahrernrechnen müsse, die bei Rot fahren. "Solche Einstellungen erklären, warum eine Mehrheit der Kommentierenden sich für intensivere Kontrollen des Radverkehrs aussprechen", resümiert der Verkehrspolizeichef.