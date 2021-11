Mannheim/Hockenheim. (cab) 48 Kontrollen, 21 davon deckten unterschiedliche Verstöße auf: Auch die jüngste Kontrolle der Polizei auf der Tank- und Rastanlage "Hockenheim West" an der A6 hat sich am Montagvormittag wieder gelohnt. Fünf Stunden lang waren 26 Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Mannheim an der Kontrollstelle im Einsatz und hatten ein besonderes Auge auf den gewerblichen Güterverkehr – und auf Tiertransporte. Also war auch das Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises in die Aktion involviert und stellte hier vier Amtsärztinnen sowie zwei Veterinäre.

Bei zehn Transportfahrzeugen war die Ladung mangelhaft oder nur unzureichend gesichert. Fünf Lastwagen waren überladen, wobei ein Kleintransporter über ein Drittel zu viel Gewicht auf die Waage brachte. Also war die Fahrt hier erst mal beendet. Der Mann am Steuer musste auf der Tank- und Rastanlage ausharren und dafür sorgen, dass sein Auto wieder verkehrssicher wird. Der Fahrer eines überbreiten Fahrzeugs konnte darüber hinaus keine Genehmigung für die außerordentliche Abmessung vorzeigen. Also wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Bei einem Lastwagen fehlten Ausrüstungsgegenstände, die für einen ordnungsgemäßen Gefahrguttransport nötig gewesen wären.

Laut der Polizeibilanz kamen während der Kontrollaktion auch noch weitere Verstöße hinzu, zum Beispiel in zwei Fällen gegen das Fahrpersonalgesetz, gegen die korrekte Kennzeichnung tierischer Nebenprodukte sowie wegen der falschen Bedienung eines sogenannten "EG-Kontrollgerätes", das die Lenk- und Ruhezeiten des Fahrers aufzeichnet.

Gegen 10 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte einen Tiertransport, der Schlachtferkel geladen hatte. Sozusagen ein alter Bekannter. Denn erst Montag vergangener Woche hatte die Verkehrspolizei das Fahrzeug bei einer ähnlichen Aktion an gleicher Stelle kontrolliert und festgestellt, dass mehrere Ablaufstutzen am Lkw nicht korrekt geschlossen waren. Dadurch war die Ladefläche durchnässt. Offensichtlich hatte der Transporteur dazugelernt. Am Montag gab es nämlich keine Beanstandungen mehr, und der Weiterfahrt stand nichts im Wege.

An jenem Montag vor Wochenfrist hatte die Kontrolle die gleichen Absichten verfolgt. Die eingesetzten Beamten hatten 34 Transporte genauer unter die Lupe genommen und dabei insgesamt 22 Ordnungswidrigkeiten festgestellt, darunter sechs Verstöße wegen Überladung, zwei gegen die Sozialvorschriften und ebenfalls zwei gegen gefahrgutrechtliche Vorschriften. Ein Fahrer wurde unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt. Ein weiteres Strafverfahren leiteten die Beamten ein, weil ein mit Muscheln beladener Lastwagen nicht die ausreichende Kühlung aufwies, die für die Lebensmittel nötig gewesen wäre.