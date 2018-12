Von Sebastian Blum

Schwetzingen. Die Schwetzinger CDU hat ihre Kandidaten für die anstehende Kommunalwahl im Mai 2019 bestimmt. Das teilten die Christdemokraten in einem Schreiben mit. Demnach führt der 44-jährige Ingenieur und Gemeinderat Michael Franz die Liste an. Zum Spitzentrio gehören auch die Vorsitzende des CDU-Stadtverbands, Sarina Kolb, und die erst im Januar ins Gremium verpflichtete Rita Erny. Insgesamt wurden 26 Kandidaten gewählt.

"Mögen die Spiele beginnen", vermeldete die 26-jährige Kolb bei der Nominierungsversammlung im Schwetzinger Schlossgartenrestaurant "Blaues Loch". Man habe sich "ganz bewusst" für einen frühen Startschuss entschieden und wolle bezüglich der Kandidaten mit einer "guten Mischung" verschiedene gesellschaftliche Berufs- und Altersschichten repräsentieren.

Dass am Ende überhaupt 26 Kandidaten auf der Liste standen, ist nach Aussage von Rita Erny auf den Einsatz und das Engagement Kolbs zurückzuführen. "Es ist ganz schwer, Leute zu bekommen, die sich engagieren", sagte die 62-Jährige, die das Problem aus ihrer fortlaufenden Tätigkeit im Ehrenamt kennt. Sie setzt sich unter anderem im städtischen Arbeitskreis Asyl und in der Bürgerinitiative gegen Bahnlärm in verschiedenen Funktionen. Kommunalpolitisch gilt sie parteiintern als Expertin für die Themen Bildung und Soziales. Als Gemeinderätin wolle sie "die Schwächsten der Gesellschaft stützen", sagt sie.

Im anstehenden Wahlkampf könnte Erny indes eine besondere Rolle zukommen. Die ehemalige Sachbearbeiterin geht im Februar in den Ruhestand. "Schon jetzt vertrete ich die Partei tagsüber bei öffentlichen Veranstaltungen nach außen hin", sagte sie auf Nachfrage der RNZ, betonte jedoch zugleich, dass das Wahlkampfteam "natürlich gemeinsam" auftritt.

Hintergrund 1. Michael Franz (44/Diplom-Ingenieur), 2. Sarina Kolb (26/Diplom-Rechtspflegerin), 3. Rita Erny (62/Sachbearbeiterin im Ruhestand), 4. Ulrich Renkert (53/Landwirt), 5. Susanne Bertrand, (51/Lehrerin), 6. Dennis Wiedemann (37/Sachgebietsleiter im Ordnungsamt), 7. Petros Maloussidis (47/Kraftfahrer), 8. Fabian Disch (24/BWL-Student im Master), 9. Dr. Horst Herrmann (61/Facharzt für Urologie), [+] Lesen Sie mehr 1. Michael Franz (44/Diplom-Ingenieur), 2. Sarina Kolb (26/Diplom-Rechtspflegerin), 3. Rita Erny (62/Sachbearbeiterin im Ruhestand), 4. Ulrich Renkert (53/Landwirt), 5. Susanne Bertrand, (51/Lehrerin), 6. Dennis Wiedemann (37/Sachgebietsleiter im Ordnungsamt), 7. Petros Maloussidis (47/Kraftfahrer), 8. Fabian Disch (24/BWL-Student im Master), 9. Dr. Horst Herrmann (61/Facharzt für Urologie), 10. Matthias Hepp (40/Metallbaumeister), 11. Markus Bürger (43/Diplom-Ingenieur Maschinenbau und Lehrer an einer Gewerbeschule), 12. Ingolf Prüfer (64/Personalvorstand im Ruhestand), 13. Susanne Muth (51/Sachbearbeiterin), 14. Monika Steidle (51/Betriebswirtin), 15. Pascal Baumgartner (37/Biologe), 16. Nils Melkus (24/VWL-Student im Master), 17. Martin Becker (61/Bauingenieur), 18. Christian Hagen (37, Polizeioberkommissar), 19. Fred Holl (64, Diplom-Ingenieur), 20. Erika Zipp (77/Fußpflegerin im Ruhestand), 21. Christian Roth (40/Finanzberater), 22. Alexander Jordan (18/Schüler), 23. Margret Brinkmann (72/Rentnerin), 24. Katharina Hahn (33/Finanzkauffrau), 25. Carola Schardt (70/Unternehmerin im Ruhestand), 26. Frederik Decker (54/Diplom-Ingenieur). sbl

[-] Weniger anzeigen

Zu den Überraschungen der Wahl gehört der 18-jährige Erhart-Schott-Schüler Alexander Jordan, der als jüngster Kandidat auf Platz 22 der Liste steht. Mit ihm habe man "einen jungen, engagierten Neuling" als Kandidaten gewonnen, heißt es im Schreiben der Partei. Dass sich der junge Mann nun gemeinsam mit einem Lehrer an der Schott-Schule, Markus Bürger, auf der Kandidatenliste befindet, ist nicht dem Zufall geschuldet, wie Rita Erny der RNZ berichtete. Auf einer bildungspolitischen Veranstaltung der Schott-Schule sei sie mit den beiden ins Gespräch gekommen, weil sich der Jugendliche politisch engagieren wollte. Bürger und Jordan kämpfen jetzt gemeinsam um den Einzug ins städtische Gremium; der 43-jährige Lehrer hat dabei als Listen-Elfter die besseren Chancen.

Insgesamt treten für die Schwetzinger CDU 17 Männer und neun Frauen an. Die Kandidaten sind im Durchschnitt 47,7 Jahre alt. Die Wahl von Michael Franz und Sarina Kolb auf die ersten beiden Listenplätze werten die Christdemokraten intern als Stärkung ihres Führungspersonals. Franz ist Fraktionschef der Union, Kolb leitet als Vorsitzende die Geschicke des CDU-Stadtverbands. Die Gemeinderäte Hans-Joachim Förster und Jürgen Sommer treten im Mai nicht mehr an. Beide hatten ihre Ämter jeweils 30 und zehn Jahre ausgeübt.

Bei der Kommunalwahl in Baden-Württemberg werden am Sonntag, 26. Mai 2019, landesweit die Gemeinderäte in den Kommunen sowie die Kreisräte in den Landkreisen gewählt.

Info: Weitere Informationen zur Kommunalwahl gibt es im Internet unter www.kommunalwahl-bw.de