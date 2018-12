Von Oliver von Riegen und Carsten Blaue

Mainz/Stuttgart. Ein Gutachten zur Kommunalreform in Rheinland-Pfalz empfiehlt, dass nur die fünf größten Städte Mainz, Kaiserslautern, Koblenz, Trier und Ludwigshafen eigenständig bleiben sollen. Dies ist aber nur ein Szenario unter mehreren. Das Gutachten für die Landesregierung schlägt vor, dass Frankenthal, Pirmasens, Zweibrücken, Landau, Neustadt an der Weinstraße und Speyer sowie Worms die Eigenständigkeit verlieren. Sie liegen alle im Süden des Landes und bis auf Worms in der Pfalz. Frankenthal soll nach den Vorschlägen Teil von Ludwigshafen werden oder zusammengehen, Zweibrücken und Pirmasens sollen zum Kreis Südwestpfalz gehören.

Die Landesregierung äußerte sich gestern nicht inhaltlich. Innenminister Roger Lewentz (SPD) betonte aber in einer Stellungnahme, eine Aufgabe der Eigenständigkeit von Städten und Ortsgemeinden sei mit der Landesregierung nur freiwillig zu machen. Erzwungen werde nichts. Das gelte zum Beispiel auch für die Stadt Frankenthal. Nötig sind nach Ansicht des Ministeriums Lösungen, die die Regionalität betonen und trotzdem auf Dauer handlungsfähig sind. Nach der Vorstellung des Gutachtens sei eine breite Diskussion mit den Kommunen notwendig, um die Vorschläge im Detail beurteilen zu können.

Das Ziel der Kommunalreform ist, die Kreise und Städte zukunftsfest aufzustellen. Derzeit gibt es in Rheinland-Pfalz 24 Kreise und zwölf kreisfreie Städte. Das Gutachten unter Federführung der Wissenschaftler Martin Junkernheinrich aus Kaiserslautern und Jan Ziekow aus Speyer wird am 10. Dezember veröffentlicht.

Der Städtetag lehnt den Vorschlag zum Verlust der Kreisfreiheit ab. Die kreisfreien Städte seien die Motoren der Wirtschaft, der Kreativität und des kulturellen Lebens, sagte der Vorsitzende, der Pirmasenser Oberbürgermeister Bernhard Matheis (CDU). Frankenthal, Landau, Ludwigshafen und Speyer haben ihren Widerstand angekündigt. Der Landkreistag bezeichnete die Kommunikation der Landesregierung als Desaster.

Die Fraktionen im Landtag zeigten sich gestern überrascht, dass Vorschläge des Gutachtens bereits publik wurden. Die SPD-Fraktion betonte, die Pläne würden intensiv ausgewertet. "Es braucht eine breite Diskussion der Ampelkoalition gemeinsam mit der CDU sowie der kommunalen Familie", erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer Martin Haller. Sein FDP-Kollege Marco Weber erklärte, eine Bewertung sei erst nach Vorstellung der Gutachten möglich.

Die Grünen-Fraktion strebt eine bürgernahe Verwaltung an, ist aber offen für Fusionen. "Um uns den Herausforderungen der Zukunft erfolgreich stellen zu können, müssen die bestehenden kleinteiligen kommunalen Strukturen in Rheinland-Pfalz optimiert werden", teilte die Parlamentarische Geschäftsführerin, Pia Schellhammer, mit. CDU-Oppositionschef Christian Baldauf warnte vor Zwangsfusionen und forderte eine breite Beteiligung. "Die Bürger müssen hier mitgenommen werden", erklärte Baldauf, der aus Frankenthal kommt. Er dringt darauf, die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen in den Blick zu nehmen.

Die erste Stufe der Kommunalreform mit Fusionen kleiner Gemeinden war mancherorts sehr umstritten. Es gab zum Teil auch vom Land verordnete Fusionen. Aus historischen Gründen gibt es im Süden mehrere mittelgroße kreisfreie Städte. Der Kreis Südliche Weinstraße verwies auf die enge Zusammenarbeit mit dem Kreis Germersheim und der Stadt Landau. "Diese übergreifende Zusammenarbeit lässt sich weiter ausbauen", teilte Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) mit.

In Baden-Württemberg ist man zufrieden damit, wie es gerade ist. Ähnliches wie in Rheinland-Pfalz sei nicht geplant, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Stuttgart auf RNZ-Anfrage und verwies auf den Koalitionsvertrag. Dieser schreibe die bestehenden Strukturen fest: "Baden-Württemberg hat sich nicht zuletzt aufgrund der Stärke seiner Kommunen zu einem prosperierenden Bundesland entwickelt. Unsere Kommunen sind trotz ihrer Unterschiedlichkeit effizient, leistungsfähig und bürgernah. Deshalb lassen wir den Zuschnitt und die Größe unserer Städte, Gemeinden und Landkreise unverändert bestehen", so der Sprecher.