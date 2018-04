Von Alexander Albrecht

Viernheim/Mannheim. Eindringlicher kann ein Appell nicht ausfallen: "Bitte helfen Sie mit, dass dieser kleine Junge nicht ohne einen Namen bleibt", sagte die Heppenheimer Kommissarin Valeska Waldow Anfang Februar in die Fernsehkameras. Die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" befasste sich mit den am 9. September 2017 in einem Waldstück bei Viernheim gefundenen Säuglingsknochen. Jetzt hat die südhessische Polizei die Mutter ermittelt und kennt auch den Namen des Babys: Michael.

Der entscheidende Hinweis kam aber nicht von den vielen TV-Zuschauern, die sich nach "XY" gemeldet hatten, sondern von den Kollegen der Sonderkommission "Renatus" aus Mannheim. Die Beamten fahnden immer noch mit Hochdruck nach der Mutter eines toten Babys, das Anfang des Jahres im Pfingstbergweiher entdeckt worden war. Den Durchbruch im Viernheimer Fall brachte der Vergleich der DNA des Jungen mit jener einer 31-jährigen Mannheimerin.

Hintergrund Genproben werden ausgewertet - Ergebnisse erst Ende April Mannheim. (lsw/alb) Im Fall eines toten Babys aus dem Mannheimer Pfingstbergweiher wartet die Polizei einen Monat nach Abgabe von Speichelproben auf die Ergebnisse der DNA-Tests. Etwa 400 Frauen waren am 10. und 11. März einem Aufruf zur freiwilligen Probe gefolgt. Insgesamt hatte die Polizei Briefe an etwa 900 Frauen im Alter zwischen 14 Jahren und 35 Jahren verschickt, die im Süden von Mannheim wohnen. "Wir haben mittlerweile auch Frauen überprüft, die nicht zum Test gekommen waren", sagte ein Polizeisprecher, ohne Details zu nennen. Möglicherweise war darunter auch die Mutter des in Viernheim gefundenen toten Säuglings (s. Artikel links). Das Landeskriminalamt untersuche derzeit alle Proben, sagte der Sprecher: "Bis Ende April wird das wohl mindestens dauern." Danach werde die Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft über weitere Schritte beraten. Ein Spaziergänger hatte das tote Mädchen am 12. Januar in dem Weiher entdeckt. Auf der Suche nach Hinweisen hatten die Mannheimer Behörden zuletzt auch einen Videoclip veröffentlicht und Flugblätter verteilt. Eine heiße Spur habe sich aber trotzdem nicht ergeben, hieß es. Ermittlungen zufolge lag das Baby einige Tage im Wasser. Bei der Geburt habe das Kind gelebt, hieß es. Zur Todesursache macht die Polizei bislang keine Angaben.

Mit der Auswertung ihrer E-Mails und Informationen aus ihrem Umfeld hoffen die Ermittler, den Tod des Jungen klären zu können. "Es gibt keine Bruchverletzungen", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Donnerstag zu den Untersuchungen der sterblichen Überreste des etwa drei Wochen alten Kindes. Das Skelett scheine vollzählig zu sein und zeige keine Spuren von Gewalt. "Das schließt aber nicht aus, dass das Kind durch Gewalt zu Tode kam", so der Sprecher.

Die Frau sitze wegen "kleinerer Delikte" eine Freiheitsstrafe in einem Gefängnis in Baden-Württemberg ab, sagte auf RNZ-Anfrage Christiane Kobus, die Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt. Die Mannheimer Kollegen hatten die Heppenheimer Kripo informiert, die anschließend eine DNA-Probe von der 31-Jährigen in Auftrag gab. Das Amtsgericht Darmstadt erließ am Dienstag Haftbefehl gegen die bereits inhaftierte Mutter. Ihr wird Totschlag vorgeworfen.

Ein Pilzsammler war vor rund einem halben Jahr in einem Waldstück nahe eines Friedhofs auf die Knochen des Jungen gestoßen. Der Säugling wurde nach Einschätzung der Ermittler fast schon fürsorglich in eine Wickeltasche gebettet. Vieles spreche dafür, dass die Mutter sich liebevoll um ihr Baby gekümmert habe. So seien in der Tasche diverse Säuglings-Utensilien und Fläschchen gefunden worden. "Laut den rechtsmedizinischen Gutachten ist Michael am 22. März vergangenen Jahres zur Welt gekommen" so Kobus. Den bisherigen Untersuchungen zufolge soll das Kind drei Wochen gelebt haben. Die 31-Jährige Mutter kam im Juni, also drei Monate nach der Geburt des Kindes, ins Gefängnis.

Ermittlerin Valeska Waldow erklärte bei der "XY"-Sendung, dass der Junge nicht gestillt, sondern mit industrieller Nahrung versorgt worden sei. Rechtsmediziner hätten in seinen blonden Haaren geringe Spuren von Drogen nachgewiesen. Offenbar habe die Mutter im Laufe der Schwangerschaft Amphetamine zu sich genommen.

Nach der Ausstrahlung der Live-Sendung waren bei der Heppenheimer Kriminalpolizei und der eigens für den Fall eingerichteten Arbeitsgruppe "Kitz" insgesamt 40 Hinweise eingegangen. Vier davon hätten sich ganz konkret auf Frauen bezogen, die als mögliche Mütter in Betracht kommen könnten, sagte Sprecherin Kobus.

