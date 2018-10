Kirchheim an der Weinstraße. (pol/van) Bei einer Schießerei am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr wurden zwei Personen getötet. Das berichten die Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Derzeit kursieren #Gerüchte, in #Kirchheim sei ein Mann mit Schusswaffe unterwegs. Dies entspricht nicht der Wahrheit. Es besteht KEINE GEFAHR! pic.twitter.com/ytSERSUSio — Polizei Rheinpfalz (@PP_Rheinpfalz) 19. Oktober 2018

Bei dem Einsatz wurden außerdem eine Polizeibeamtin und ein -beamter schwer verletzt. Offenbar bestehe keine weitere Gefahr. Über Twitter dementiert die Polizei Gerüchte, dass in Kirchheim ein Mann mit Schusswaffe unterwegs sei.

Die Hintergründe des Schusswechsels sind noch unbekannt.

Weitere Informationen folgen ...