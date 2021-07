Von Theodor Westermann und Carsten Blaue

Stuttgart/Heilbronn. Nach dem Votum einer international zusammengesetzten Fachjury für Heilbronn als Standort eines neuen Innovationspark Künstliche Intelligenz (KI) hat nun das Landeskabinett erwartungsgemäß einer entsprechenden Vorlage des Wirtschaftsministeriums zugestimmt. "Künstliche Intelligenz ist eine der Schlüsseltechnologien," sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Verbunden ist damit eine Landesförderung von 50 Millionen Euro als Anschubfinanzierung.

Bei der Ausschreibung spielte eine zentrale Rolle, dass ein Eigenbeitrag in gleicher Höhe gesichert sein musste. Bei der Heilbronner Bewerbung hatte die Dieter-Schwarz-Stiftung diesen Betrag zugesagt (RNZ vom 24. Juli). Der Innovationspark, der einen Transfer von Erkenntnissen der Wissenschaft in die Industrie leisten soll, wird auf einem gut 23 Hektar großen zentralen Campus in Heilbronn entstehen. Das soll schnell gehen. So werden noch in diesem Jahr Büroflächen zur Verfügung gestellt werden – innenstadtnah für ansiedlungswillige Unternehmen, die erste Entwicklungs- und Forschungsprojekte umsetzen.

Der Innovationspark will Start-ups beraten und bei der Unternehmensentwicklung unterstützen. Zudem soll es ein Besucher- und Schulungszentrum geben – neben einem Rechenzentrum und dem sogenannten "KI-Salon". Hier sollen sich Bürger über künstliche Intelligenz informieren können. Sie sollen auch das "Design" von KI erleben. Schließlich setzt sich der "KI-Salon" thematisch auch mit Ethik, Kunst, Kultur und Wissensvermittlung auseinander.

"Das Konsortium aus Heilbronn hat ein inhaltlich ausgezeichnetes, nachhaltiges sowie wirtschaftlich und finanziell tragfähiges Gesamtkonzept vorgelegt, das auch auf Kooperation und internationale Sichtbarkeit setzt. Zudem punktet es mit seiner zügigen Umsetzungsreife", begründete Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) die Entscheidung. Bei den geplanten Baumaßnahmen würden überdies Klimaschutz und Nachhaltigkeit entscheidende Rollen spielen. So sei etwa ein Fünftel der Fläche begrünt; wesentliche Gebäudeabschnitte würden in Holz-Hybridbauweise errichtet. Auch Recyclingbeton werde eingesetzt. Teil des architektonischen Konzepts ist zudem eine Hochgarage. Die Jury überzeugte auch, dass sich das Geschäftsmodell nach der Anschubphase innerhalb von fünf Jahren selbst tragen soll. Hoffmeister-Kraut war sich sicher, dass der Innovationspark KI in Heilbronn ein Schlüsselprojekt werde, das auf das ganze Land ausstrahle.

Hoffmeister-Kraut lobte zugleich das Engagement der anderen Wettbewerbsteilnehmer. Nicht zum Zug kam die gemeinsame Bewerbung von Karlsruhe/Stuttgart/Tübingen/Reutlingen. Dieses Konsortium hatte mehr auf ein dezentrales Konzept gesetzt. Ebenfalls ohne Erfolg blieben die Bewerbungen von Ulm/Ostalbkreis sowie jene von Freiburg. Es sei aber klar gewesen, dass nach den Wettbewerbsbedingungen nur ein Konzept eine Landesförderung bekommen könne. Auch die anderen Konzepte hätten gezeigt, wie viel KI-Potenzial im Land vorhanden sei.

Die Ministerin kündigte Gespräche mit den anderen Konsortien an. Allerdings gab es keine Festlegung, ob es eventuell eine zweite Runde für einen neuen KI-Innovationspark gibt. "Wir müssen in den künftigen Haushaltsberatungen diskutieren, wie wir das umsetzen."

Update: Dienstag, 27. Juli 2021, 18.51 Uhr

Kabinett dürfte Heilbronn als Standort für KI-Park auswählen

Stuttgart. (dpa/lsw) Die baden-württembergische Landesregierung entscheidet am Dienstag über den Standort eines geplanten Innovationsparks für künstliche Intelligenz (KI). Dem Vernehmen nach dürfte die Wahl auf Heilbronn fallen - für die Stadt hat sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine vom Wirtschaftsministerium beauftragte Expertenjury klar ausgesprochen. Auch mehrere andere Medien hatten darüber berichtet. Der neue KI-Park ist im Anschluss an die Kabinettssitzung dann auch Thema in der Regierungs-Pressekonferenz (ab 12.00 Uhr).

Die Entscheidung über den Standort des Campus hatte sich mehrfach verzögert. Ende vergangenen Jahres hatte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) noch gesagt, im Optimalfall könne die Entscheidung in dem Wettbewerb mit mehreren Interessenten noch vor der Landtagswahl Mitte März fallen. Doch daraus wurde ebenso nichts wie aus einem vom Ministerium geäußerten Plan, wonach "voraussichtlich" im zweiten Quartal 2021 ein Sieger in dem monatelangen Verfahren verkündet werden sollte.

Im Kern geht es darum, welche Stadt oder Region einen zweistelligen Millionenbetrag an staatlicher Unterstützung für den Aufbau eines solchen KI-Parks bekommt. In dem Park sollen sich Wissenschaftler, Unternehmen und Investoren vernetzen und unter bestmöglichen Bedingungen arbeiten können. Das Ministerium stieß das Wettbewerbsverfahren im Dezember an, nachdem der Landtag im Grundsatz 50 Millionen Euro für das Projekt freigemacht hatte.

Update: Dienstag, 27. Juli 2021, 09.17 Uhr

Auch Heilbronn will den KI-Innovationspark

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Wenn die Pressestelle der Stadt Heilbronn morgens, noch vor 8 Uhr, eine Pressemeldung verschickt, dann hat es irgendwo "gebrannt" – in diesem Fall wohl dergestalt, dass nicht-öffentliche Beschlüsse des Ältesten- und des Gemeinderates über irgend ein rotes Telefon vorzeitig bekannt wurden. Dabei ist die Nachricht, die dahinter steht, nicht nur eine gute, sondern auch eine öffentlichkeitswirksame: Auch die Stadt Heilbronn bewirbt sich um den vom Land ausgeschriebenen KI-Innovationspark – ein Projekt, für das das Land im Rahmen eines Wettbewerbs und auf Basis einer kommunalen Kofinanzierung bereit ist, bis zu 50 Millionen Euro auszugeben. Und zwar dafür, dass mit dem "Innovationspark Baden-Württemberg nachhaltig als Standort für KI-Wertschöpfung gestärkt wird und nationale sowie internationale Strahlkraft im Bereich der künstlichen Intelligenz erhält".

Interessenten an dem KI-Innovationspark und damit Konkurrenten sind unter anderem Reutlingen und Tübingen, die sich gemeinsam bewerben. Heilbronn ist da nicht chancenlos – eher das Gegenteil. Hinter der ihren steht die geballte wirtschaftliche und monetäre Macht der Dieter-Schwarz-Stiftung plus einem beträchtlichen "Know-how".

Für das mehrstufige Bewerbungsverfahren wurde ein Konsortium gebildet, dem neben der Stiftung und der Stadt noch die Stadtsiedlung Heilbronn GmbH, die "KI Management" und weitere Institutionen wie Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Verbände angehören, vor allem aber auch die von der Schwarz-Stiftung voll getragene IT-Kaderschmiede "école 42", die jüngst in Heilbronn ihren Betrieb aufgenommen hat. Auch Audi, Bosch und Bechtle sollen mit im Boot sein. Die IHK allerdings fehlt in der Aufzählung.

In einer nicht-öffentlichen Sitzung hat sich der Gemeinderat einstimmig für das Projekt, beziehungsweise die Bewerbung, ausgesprochen. Oberbürgermeister Harry Mergel hatte während der andauernden Corona-Pandemie immer wieder gesagt: "Die Stadtentwicklung macht keine Pause." Deshalb ist auch die Standortfrage geklärt: Das neue Gewerbegebiet "Steinäcker" im Norden der Stadt bietet sich wie auf dem Silbertablett dafür an und wird auch dafür angeboten. Dazu sickerte schon durch, dass die Schwarz-Stiftung 15 Hektar für den Innovationspark zu marktüblichen Preisen erwerben werde, auch damit ist die Kofinanzierung kein Problem. Im gerade aufgelegten städtische Haushalt werden 68 Prozent der projektierten Einnahmen als Erlöse aus Grundstücksverkäufen ausgewiesen.

Das Heilbronner-Konzept für den Park wird ein hochprofessionelles sein, dafür stehen schon die damit beauftragten Institute Steinbeis und Fraunhofer, die bereits auf dem Bildungscampus etabliert sind. Und unter Garantie wird auch die ebenfalls hier angesiedelte TU München nicht außen vor bleiben. Der Fokus des Parks soll, so sieht es die Landesregierung, auf Entwicklung und Vermarktung digitaler KI-Produkte "Made in Baden-Württemberg" liegen. Heilbronn wird da noch genauer, so war zu erfahren, dass man auf die Säulen "Produktion, Logistik, Handel, Distribution, Public Service und Daseinsvorsorge" bauen werde.

"Für den Wirtschaftsstandort Heilbronn und dessen nachhaltige Entwicklung wäre der KI-Innovationspark ein weiterer Meilenstein. Künstliche Intelligenz ist ein elementarer Parameter bei der Transformation der traditionellen Branchen in die Zukunft", sagt OB Mergel. Professor Reinhold Geilsdörfer, Geschäftsführer der Dieter-Schwarz-Stiftung ergänzt: "Der Innovationspark würde die von der Stiftung getätigten Investitionen ideal ergänzen. Gemeinsam mit innovativen Unternehmen könnte in Heilbronn ein überregional sichtbarer Standort für Forschung und Anwendung im Bereich der KI entstehen."

Tübingen und Reutlingen haben ihre Doppelbewerbung auf die Tagesordnung einer gemeinsamen, öffentlichen Gemeinderatssitzung gesetzt. Stadträtin Evelyn Ellwart (Tübinger Linke) sagte in dessen Rahmen: "Mit dieser Ausschreibung hat das Land regelrecht eine Schlacht aufs kalte Buffet eröffnet. Ein Rennen auf Fördergelder, auf die Bonbons, die das Land auswirft um das Konkurrenzgerangel in dem Feld noch mehr anzuheizen."

Aus Heilbronner Sicht kann man diesem Argument gelassen begegnen. Hier hat die Schwarz-Stiftung immer bekommen, was sie wollte, ganz einfach, weil sie es sich leisten kann. Auch ein Blick nach Bad Friedrichshall zeigt dies: Hier beginnt die Schwarz-Unternehmensgruppe in diesem Jahr mit dem Bau eines Campus für (fast ausschließlich) 5000 IT-Arbeitsplätze.

Dass man weiß wie es geht, zeigt auch die Entwicklung des Zukunftsparks in Heilbronn mit Schwerpunkt Medizin- und Biotechnik, von dem aus eine nicht nur geografische Linie zu den "Steinäckern" führt. Sophie Viger, Geschäftsführerin der "école 42" sagte jüngst in einem Interview: "Unternehmen und Organisationen in der Welt sind und werden das sein, was wir aus ihnen machen, sie sind soziale Gruppen, menschliche Gruppen. Alle Talente anzuziehen, egal woher sie kommen und in all ihrer Vielfalt, Empathie und Offenheit zu schätzen, das hilft auch."