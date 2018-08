Von Stefan Kern

Ketsch. Seit 284 Jahren gibt es den Karl-Ludwig-See bereits nicht mehr - und doch scheint er noch immer ein wichtiges Merkmal der Enderle-Gemeinde zu sein. Wo früher ein künstlicher See war, befindet sich heute eins der wenigen Feuchtgebiete in der nordbadischen Rheinebene. "Wir haben hier ein kleines Paradies für Pflanzen und Tiere", sagt Bürgermeister Jürgen Kappenstein. Er freut sich, dass das Themenweg-Projekt der "Lokalen Agenda 21" nun endlich umgesetzt werden konnte.

Sechs Schilder säumen nun das Ufer des Geistersees im ehemaligen Rheinbogen und informieren die Besucher über seine Geschichte. Daneben finden sie auch Erklärungen zur Kulturlandschaft, zum Grabensystem für die Ent- und Bewässerung sowie zur hiesigen Fauna und Flora. Für Kappenstein ist die Einweihung des Themenwegs ein besonderer Moment: "Endlich wird der verborgene See zurück ins Licht der Öffentlichkeit gebracht." Für die Besucher gibt es neben den sechs Schildern auch ein Begleitheft über den Karl-Ludwig-See. Darin kommt auch der legendäre Ortschronist Robert Fuchs ausführlich zu Wort.

Der vor vier Jahren verstorbene Fuchs untersuchte die Geschichte des geheimnisvollen Sees aus sämtlichen Blickwinkeln: Angefangen im zwölften Jahrhundert, als Mönche des Klosters Maulbronn kleine Fischteiche anlegten. Ende des 16. Jahrhunderts baute Kurfürst Ludwig IV die Teiche dann erstmals zu einem kleinen See aus. Während des Dreißigjährigen Kriegs von 1618 bis 1648 wurden die Teichanlagen jedoch komplett zerstört. Ein Jahr nach Kriegsende ließ der Kurfürst den See dann wieder herstellen und baute ihn aus. Das Ende für den künstlich angelegten See kam dann nach dem Polnischen Erbfolgekrieg in den Jahren 1733 bis 1738: Die Dämme wurden gesprengt. Seitdem wird in Ketsch Wasserwiesen-Wirtschaft betrieben.

1990 erklärte man den ausgetrockneten Karl-Ludwig-See dann zum Naturschutzgebiet. Eine wechselvolle Geschichte, die dem rund 90 Hektar großen Areal einen unverwechselbaren Charakter verliehen hat. "Über die Jahrhunderte ist ein einzigartiges Naturparadies entstanden", erklärt Gernot Mür, der Sprecher der Lokalen Agenda.

Dem stimmt Jost Armbruster von der Naturschutzbehörde des Regierungspräsidiums Karlsruhe zu. "Hier hat die Natur Platz und Zeit gehabt, sich zu entfalten", sagt er. Das Ergebnis sei ein einzigartiges Biotop, das zurecht geschützt werde. Die neuen Schilder spielten dabei eine wichtige Rolle. "Die Akzeptanz für ein Naturschutzgebiet wächst mit dem Wissen über die Natur", betont Jost Armbruster.

Die neuen Tafeln vermitteln dieses Wissen für ihn sehr eindrücklich. Von der Arbeit der Agenda-Mitglieder ist er regelrecht begeistert, die Tafeln seien "sehr gelungen". Und wenn es stimme, dass der Mensch schütze was er kenne und verstehe, "dann muss sich niemand mehr um dieses Gebiet Sorgen machen". Auch Landwirt Manfred Resch, der Vorsitzende des "Wiesen und Boden Verbandes Karl-Ludwig-Sees", und sein Stellvertreter Landwirt Gerd Koppert hätten gute Arbeit geleistet. "Ihnen ist eine Balance von Schutz und Bewirtschaftung gelungen", lobte Armbruster.

Natürlich gebe es immer wieder Diskussionsbedarf. Aber am Ende würden Landwirte und Umweltschützer sehr gut zusammenarbeiten. Ohne regelmäßiges Mähen würden Stauden und Gehölzer von der Feuchtwiese verdrängt, erklärt de Mür. "Und darunter würde dann auch die Artenvielfalt leiden."

Die Feuchtwiese ist Heimat für mehr als 100 verschiedene Vogelarten. Darüber hinaus gibt es Rehe, Schwarzwild, Rotfüchse, Feldhasen, Igel und Baummarder. Auch zahlreiche Insekten haben sich angesiedelt: Von Großschmetterlingen über mehrere Käferarten bis hin zur Prachtlibelle. "Im Südwesten von Ketsch haben wir einen kleinen Garten Eden", erklärt Jürgen Kappenstein zum Abschluss und klingt dabei auch ein wenig stolz. "Und die sechs Tafeln setzen diesem Garten Eden fast schon ein kleines Denkmal."