Ketsch. (stek) Die Entwicklung ist sehr erfreulich, setzt die Gemeinde aber auch unter Druck: Die hohen Schülerzahlen waren Thema im Gemeinderat von Ketsch. Es zeichne sich ab, so Bürgermeister Jürgen Kappenstein, dass in den kommenden Jahren mehr Kinder eingeschult werden. Schon ab dem Schuljahr 2018/2019 ist der Primarbereich in der Enderle-Gemeinde fünfzügig. Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer erklärte gar, dass man mit den Anmeldezahlen der kommenden Jahre nah an die Sechszügigkeit käme. Natürlich sei das erfreulich. Aber zugleich bedeute es, dass die Gemeinde vor allem bei der Alten Schule schnell aktiv werden muss, um die Platznot zu lindern.

Angesichts der Meldezahlen sah sich die Verwaltung genötigt, die Schulbezirksgrenzen neu zu definieren. Anhand dieser Grenze entscheidet sich, welche der beiden Grundschulen die Kinder besuchen. Dabei schlug die Verwaltung in Abstimmung mit den beiden Schulen eine Schulbezirksgrenzen zwischen Alte Schule und Neurottschule ausgehend von der Brühler Straße, entlang der 1. Rheinstraße und der Schwetzinger Straße bis zur Hardtwaldstraße, dem Hardtweg und der Durlacher Straße vor. Damit entfallen auf den Schulbezirk 1 (Alte Schule) 81 Schulanfänger und auf den Schulbezirk 2 (Neurottschule) 51 Schulanfänger. Bei der Neurottschule, die gerade auf dem Weg zur Ganztagsgrundschule ist, empfiehlt es sich in den Augen Knörzers, den Primarbereich zweizügig anzugehen. Dafür werden in der Alten Schule im kommenden Jahre drei fünfte Klassen verwirklicht. Ein Entscheid, der für die Alte Schule Platznot bedeutet.

Zur schnellstmöglichen Entspannung der räumlichen Situation soll die Hortbetreuung vorübergehend in Containern unterkommen. Das sei aber nur eine Interimslösung, betonte Knörzer. Umgehend soll auch eine Planung für eine bauliche Erweiterung auf den Weg gebracht werden. Ein Vorgehen, das im Gemeinderat große Zustimmung fand. Helena Moser (CDU) und Birgit Rapp (SPD) unterstützten die Vorlage genau so wie Heino Völker (FWV), Karin Kohl (Unabhängige Grüne), Günther Martin (Grüne) und der parteilose Gerhard Weixler. Quer durch alle Fraktionen bestand Einigkeit, dass die Schulbezirksgrenze sinnvoll gezogen ist und die Raumnot der Alten schule schnell angegangen werden muss.