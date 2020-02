Die Ketscher sorgen für den meisten Verkehr im Ort selbst. Auch an dieser Stelle will die Agenda-Gruppe ansetzen. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Ketsch. Noch circa zwei Monate, und die Großaktion der Lokalen Agenda "Ketsch fährt fair" beginnt. Diese will ab April mit reichlich Info-Material dafür sorgen, dass es einen Bewusstseinswandel in Sachen Mobilität gibt. Agenda-Sprecher Gernot de Mür formulierte im Rahmen der jüngsten Agenda-Sitzung im Ferdinand-Schmid-Haus die beiden Ziele. Die Rücksicht im Straßenverkehr soll steigen. Zudem sollte das Auto in Zukunft öfter in der Garage bleiben. Die Bürger sollen in öffentliche Verkehrsmittel oder aufs Fahrrad umsteigen. Oder am besten zu Fuß gehen. Angesichts des sich immer deutlicher abzeichnenden Klimawandels sei Umdenken vor Ort unumgänglich, sagte de Mür.

Die Idee zu "Ketsch fährt fair" wurde vor rund zweieinhalb Jahren geboren. Weil man nach einer Verkehrszählung gemerkt hat, dass man bei den eigenen Bürgern ansetzen muss. Diese produzieren den überwiegenden Teil des (motorisierten) Verkehrs in der Enderlegemeinde selbst. Und das, so de Mür, sei nicht besser geworden. Im Gegenteil, der Verkehrs- und Parkdruck sei eher noch gestiegen, weil auch die Verkehrsdichte zunimmt.

Das bringe auf Kosten der Natur und des Klimas genauso Probleme mit sich wie der ungebrochene Trend zum Zweitauto. Die Nachteile des Individualverkehrs will die Aktion gezielt aufgreifen. Wer sein Auto nur einmal die Woche für den Einkauf stehen lasse, leiste einen Beitrag zum Klimaschutz und für mehr Lebensqualität auch in Ketsch selbst. Davon ist das Agenda-Team, bestehend aus de Mür, Gabriele Weinkötz, Gerhard Prendke und Thomas Rieger, überzeugt.

Aufmerksam haben die Agenda-Aktiven jüngst die Entscheidung des Gemeinderats zur Kenntnis genommen, einen Bürgerbus prüfen zu lassen. Das Gremium hatte am Montag ein Konzept samt Kostenprüfung auf den Weg gebracht. Für das Agenda-Quartett wäre ein Bürgerbus ein Baustein für die Mobilitätswende in Ketsch.

Ein weiterer wäre das Fahrradverleihsystem "VRNnextbike" gewesen. Doch das hat der Gemeinderat verworfen. Viel zu schnell, wenn es nach de Mür geht. Zumal er selbst gleich vier angedachte Verleihstationen im Ort für überdimensioniert gehalten hätte. Der Agenda hätte eine Station in Ketsch gereicht, nämlich in Bahnhofsnähe, um eine Verbindung zum Schwetzinger Bahnhof zu schaffen. Gerade in den Abend- und Nachtstunden sei ein Weiterkommen von Schwetzingen nach Ketsch schwierig, so de Mür für die Agenda-Gruppe, die auch in Sachen "Stadtradeln 2020" am Ball ist.

Immerhin gebe es schon die Zusage, dass sich die Gemeinde an der Fahrradaktion vom 2. bis 22. Mai beteiligen wird. So interpretierte die Gruppe jedenfalls die Signale von Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer. Schließlich begrüßte die Agenda-Gruppe auch das Votum der Stadträte über die Initiative zur Förderung der ökologischen Vielfalt. Zugleich vertritt sie die Meinung, dass die Bürger nicht zu einer bestimmten Gartengestaltung gezwungen werden sollten. Besser wäre ein Schaugarten der Gemeinde, in dem sich jeder Bürger informieren und inspirieren lassen kann. Für die ökologische Vielfalt wäre es das richtige Zeichen.