Ketsch. Da zappelt es am Haken, das kleine Fischlein. Zu verlockend waren die Maden, die ihm da vor der Fischnase herum geschwebt sind. Zusammen mit einem kleinen Fisch-Kollegen, den wir ebenfalls aus dem Wasser gezogen haben, bringt er stramme 19 Gramm auf die Waage. Zu wenig, um uns beim traditionellen Presse-Wettangeln, eine Woche vor dem Start des Ketscher Backfischfests, vor dem letzten Platz zu bewahren. Schlusslicht, rote Laterne, aus der Traum vom Siegerpokal. Den Titel "Presse-Fischerkönig" gewann Manfred Fahrer, dessen Fang 1497 Gramm auf die Waage brachte.

Zehn Tage ASV-Programm Ketsch. (hab) Die Backfischfest GmbH im ASV Ketsch veranstaltet ab Freitag, 3. August, das weit über die Grenzen des Orts hinaus bekannte 67. Ketscher Backfischfest. Bürgermeister Jürgen Kappenstein ist dem Fest eng verbunden und fungiert als Schirmherr der Veranstaltung. Erwartet werden wie in den vergangenen Jahren Tausende Besucher. Wie viele es werden, weiß man nicht genau. Das Fest kostet schließlich keinen Eintritt, und gezählt werden die Besucher auch nicht. Allerdings müssen sich Personen mit größeren Taschen aus Sicherheitsgründen auf zusätzliche Kontrollen einrichten. Der Appell lautet: Rucksäcke lieber zuhause lassen. Denn auch das Mitbringen von eigenen Getränken wird nicht gerne gesehen. Ansonsten dreht sich zehn Tage lang alles um den Fisch. Am Freitag, 3. August, findet der Eröffnungsrundgang mit Bürgermeister Kappenstein und Guggemusik der Ketscher Hewwlguggler statt. Anschließend ist im Zelt der Bieranstich. Nach Einbruch der Dunkelheit gibt es ein musikalisch untermaltes Feuerwerk. Am Samstag, 4. August, bringt ab 20.15 Uhr "Radspitz" das Festzelt zum Beben. Am Sonntag, 5. August, haben die "Ganoven" ihren Auftritt: morgens beim Frühschoppen um 10.30 Uhr und dann noch einmal am Nachmittag um 17 Uhr. Am Montag, 6. August, ist irische Partystimmung mit "Paddy goes to Holyhead" angesagt. Am Dienstag, 7. August, startet um 15 Uhr der Seniorennachmittag, und um 19 Uhr steht ein bunter, schriller Abend mit einer Travestie Show beim Pink Tuesday auf dem Programm. Am Mittwoch, 8. August, ist Familientag mit Kinderballonfliegen und ab 19 Uhr die Rockgruppe "Zap-Gang". Am Donnerstag, 9. August, spielt ab 19 Uhr "Radspitz" auf. Am Freitag, 10. August, gibt sich ab 20 Uhr "Me and the Heat" die Ehre. Am Samstag, 11. August, ab 20 Uhr, spielt noch einmal "Radspitz". Am Sonntag, 12. August, gibt es um 9 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst, und ab 15.30 Uhr noch einmal die "Ganoven". Den Abschluss des zehntägigen Fests bildet ein großes Feuerwerk.

Gemeinsam mit dem Kollegen einer benachbarten Wochenzeitung gehen wir an den Start. Günter Perner, Vorsitzender des Ketscher Angelsportvereins 1928, lost den Anfängern den angelsporterfahrenen Andreas Kramer als Betreuer zu. Unser Angellehrer ist ein alter Hase in dem Metier. Kramer fischt, seit er sieben Jahre alt ist. Er steckt die Maden auf den Haken, er zeigt uns, wie man die Angelschnur auswirft und vor allem, wie man sich in Geduld übt. Denn ohne Geduld geht beim Angeln gar nichts. Abwarten und Tee trinken. Konzentriert bleiben, falls die Schnur zuckt.

Die kleinen Sonnenbarsche, die bei den Anglern gar nicht beliebt sind, obwohl sie hübsche bunte Fische fürs Aquarium wären, kann man mit bloßem Auge unter der Wasseroberfläche sehen. Sie gelten als Schädlinge und als Konkurrenten, weil sie gerne den Laich der anderen Fische verputzen. Jener Fische, die man so gern am Haken sieht bei den Anglern am Ketscher Anglersee - Hecht, Zander, Karpfen, Brasse (auf kurpfälzisch Bräse genannt), oder andere Weißfische.

(hab) Der Anglersee in Ketsch ist vom ASV gepachtet, es herrscht Badeverbot. Der See ist ein biologisch vielfältiges Gewässer mit einer artenreichen Tierfauna. Unterstützt wird die Artenvielfalt durch eine künstliche Belüftung mit Hilfe von zwei Umwälzpumpen am Grunde des Sees. Ständig wird damit sauerstoffarmes Tiefenwasser nach oben transportiert und sauerstoffreiches Oberflächenwasser zum Seegrund verfrachtet. Das sorgt für gesunde Fische, was regelmäßig überprüft wird. Vor vielen Jahren gab es Probleme mit der Fischlaus. Aber das sei schon lange Zeit nicht mehr vorgekommen, betont der Gewässerwart Friedrich Weiß.

Eben alles, was man in die Pfanne hauen kann, oder in die Fritteuse wie beim Backfischfest. Aber auch die kleinen Winzlinge der Sonnenbarsche wollen zunächst nicht anbeißen. "Die Tageszeit ist nicht gut gewählt", meint Kramer. Frühmorgens oder am frühen Abend ist die bessere Angelzeit. Also warten wir. Geduldig. Bis das kleine Fischlein zupackt.