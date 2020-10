Ketsch. (mf/mare) In einem Wohngebiet in Ketsch wurde am Mittwochvormittag bei Baggerarbeiten eine 80 Kilogramm schwere Bombe entdeckt. Ersten Informationen zufolge wurde der Bereich nahe des Ortskerns wurde weiträumig abgesperrt und das Gebiet im kleineren Umkreis geräumt.

Bewohner aus dem Umkreis wurden in der angrenzenden Rheinhalle untergebracht. Der Kampfmittelräumdienst ist momentan auf Anfahrt.

Weitere Informationen folgen ...