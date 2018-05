Von Harald Berlinghof

Rhein-Neckar. Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es etwa 38.000 Hektar Wald. Die dominierenden Eigentümer im Kreis sind die Städte und Gemeinden mit einem Anteil von 58 Prozent. Das ist der Kommunalwald. 28 Prozent der Waldfläche ist der Staatswald des Landes. Nur 14 Prozent sind Privatwälder.

Bisher haben die Forstbeamten in Baden-Württemberg die Holzvermarktung sowohl des Staatswaldes als auch des Kommunalwaldes betrieben. Aufgrund einer Beschwerde der Abnehmer des Holzes, vor allem der Sägeindustrie, beim Bundeskartellamt droht nun eine Zerschlagung der bisherigen Struktur der Forstämter. Auch im Rhein-Neckar-Kreis.

Hintergrund Interview wird Forstamtsleiter Dieter Münch Der Messschieber wird bald ausgedient haben. Dafür zieht die Foto-Optik in den Wald ein. Dessen Holzvorrat werden künftig Drohnen aus der Luft ermitteln. Die RNZ sprach mit dem Leiter des Kreisforstamtes, Dieter Münch, über neue Herausforderungen an die Waldbewirtschaftung. Herr Münch, sind die Herausforderungen [+] Lesen Sie mehr Interview wird Forstamtsleiter Dieter Münch Der Messschieber wird bald ausgedient haben. Dafür zieht die Foto-Optik in den Wald ein. Dessen Holzvorrat werden künftig Drohnen aus der Luft ermitteln. Die RNZ sprach mit dem Leiter des Kreisforstamtes, Dieter Münch, über neue Herausforderungen an die Waldbewirtschaftung. Herr Münch, sind die Herausforderungen für die Forstbeamten in den letzten Jahren tatsächlich größer geworden? Das ist zweifelsohne der Fall. Und das geht weit über die Umweltaspekte wie den Klimawandel und veränderte Niederschläge hinaus. Immer häufiger wird ökologisches Wissen benötigt bis hin zur Kenntnis von rechtlichen Umweltauflagen für den Wald. Auch hat eine zunehmende Technisierung der Forstwirtschaft die Qualifikationsanforderungen an die Förster verändert. Alle Welt spricht von Industrie 4.0, dass auch die Forstwirtschaft immer stärker von digitalen Methoden und Geräten verändert wird, nehmen die wenigsten wahr. Um was genau geht es da? Zum Beispiel ist in naher Zukunft zu erwarten, dass der Durchmesser von Holzstämmen nicht mehr mit der Hand mit den sogenannten Kluppen, eine Art großer Messschieber, vermessen werden muss, um daraus das Volumen des Stamms zu errechnen. Vielmehr erfolgt eine fotooptische Holzvermessung und -berechnung mit neuartigen Geräten. Holzvorratsdaten werden digital aus der Luft mit Hilfe von Luftbildern und Drohnen ermittelt. Der Umgang damit erfordert neue Qualifikationen. Gibt es bedeutende Veränderungen über die Technik hinaus? Die gesamte Struktur der rundholzverarbeitenden Industrie ist im Umbruch. Man kann schon fast von einem Sägewerksterben sprechen. Das hat Auswirkungen auf die Vermarktung, Logistik und Abtransport der Stämme. Auch da werden den Forstbeamten neue Qualifikationen abverlangt. Welche Rolle spielen heutzutage die Belange von Natur- und Artenschutz? Das spielt eine immer wichtigere Rolle. Die Erhaltung der Biodiversität, besondere Rücksichtnahme auf seltene Arten und die Erfassung der Lebensräume erfordern zusätzliche Kenntnisse. Ursprünglich, vor über 200 Jahren, bezog sich die forstliche Nachhaltigkeit nur auf die Holzproduktion. Doch heute müssen die Förster immer stärker die unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Waldbesitzer und Waldnutzer unter einen Hut bringen - als da sind die Erholungsfunktion des Waldes, seine ökologische Bedeutung aber auch die Wirtschaftlichkeit des Holzeinschlags. Es gilt dabei, ein spürbares Auseinanderdriften der Interessen zu vermeiden. Hinzu kommt eine pädagogische Bildungsarbeit, die zum Repertoire des Försters heute dazu gehört. Etwa die Heranführung von Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, an eine ganzheitliche Waldarbeit, die letztlich eine Generationenaufgabe ist. (hab)

Die Sägeindustrie hat es nicht leicht. In den vergangenen Jahren haben immer mehr kleine Sägewerke aufgeben müssen, eine starke Konzentration der Rundholz verarbeitenden Industrie hat es gegeben. Die Beschwerde führenden Sägewerke sahen in der gegenwärtigen Situation einen behindernden Wettbewerb und erhofften sich sinkende Holzpreise.

Doch schon kurz nachdem das Kartellverfahren im Jahr 2000 in Gang kam, bereuten sie ihre Beschwerde und wollten sie zurückziehen. Doch die Wettbewerbshüter mussten nun von Amts wegen handeln, weil sie auf den Umstand aufmerksam gemacht worden waren. Man hatte "schlafende Hunde geweckt".

Das Kartellverfahren kam 2015 zu einer Entscheidung. Es untersagt den Förstern einen gemeinsamen Holzverkauf aus Staatswald und anderen Waldbesitzarten. Darüber hinaus, und das bereitet den Forstbeamten besondere Sorge, reicht die Einschränkung viel tiefer.

Auch bereits bei der Auswahl der zu fällenden Bäume, was in die Pflege der Wälder eingreift, darf kein einheitliches Vorgehen mehr erfolgen. Das wirkt nach Ansicht von Dieter Münch, Leiter des Kreisforstamtes, weit in die Waldpflege hinein: "Das führt dazu, dass vermehrt wirtschaftliche Interessen in den Vordergrund rücken. Der Wald als ökologisches System, das über Generationen hinweg nachhaltig gepflegt werden muss, verliert an Bedeutung", so Münch. Der Wettbewerb hält Einzug in den Wäldern.

Dieter Münch. Foto: Burkhardt

Das Kartellamt sieht in den Augen von Münch "im Wald nur eine Stätte, wo Holz produziert wird." Aber Entscheidungen, die heute getroffen werden, gibt er zu Bedenken, wirken sich erst in 100 Jahren auf das gereifte Produkt Holz und das Ökosystem Wald aus: "Erst die nachfolgenden Generationen werden die veränderte Behandlung des Waldes spüren", erklärt er.

Wenn etwas schief geht, bemerkt man das erst später. Deshalb sei es von hoher Bedeutung, dass das Personal, das in den Wäldern die Entscheidungen trifft, also die Forstbeamten, eine naturnahe, ökologisch orientierte Ausbildung hinter sich gebracht haben. Wenn die Kommunen zukünftig an den Forstämtern vorbei die Holzvermarktung und die Pflege der Wälder per Ausschreibung vergeben, sei das nicht mehr sicher.

Inzwischen ist der Rechtsstreit weiter gegangen. Das Land hatte gegen die Entscheidung des Bundeskartellamtes Berufung eingelegt. Das Oberlandesgericht hatte dem Kartellamt darauf hin auch Recht gegeben.

Dagegen wiederum hat das Land beim Bundesgerichtshof (BGH) Beschwerde eingelegt. Eine Entscheidung des BGH wird für den 12. Juni erwartet. Doch unabhängig davon hat das Land Baden-Württemberg beschlossen, die Betreuung der Staatswälder zum Juli 2019 aus der Zuständigkeit der Forstämter heraus zu lösen und in einer eigenen Gesellschaft zu bündeln. Einen Teil ihrer Zuständigkeit werden die Kreisforstämter also verlieren.

Wenn das Urteil des BGH die Entscheidung des Kartellamtes noch einmal bestätigt, werden die Kreisforstämter komplett überflüssig. Betroffen von der Umstrukturierung sind in Baden-Württemberg 2250 Beschäftigte, darunter 820 Waldarbeiter und 650 Stellen des höheren, gehobenen und mittleren Dienstes.

Im Rhein-Neckar-Kreis sind es etwa 70 Personen, darunter 20 Waldarbeiter, 35 Förster und 15 Verwaltungsangestellte. Man kann allerdings davon ausgehen, dass die meisten Beschäftigten in den neuen Institutionen, sei es die Landesgesellschaft für die Staatswälder oder der Kommunale Forstverbund, weiter beschäftigt würden.

So hofft Münch, dass Städte und Gemeinden den Sinn eines Kommunalen Forstverbundes erkennen und ortskundige Förster den Wald weiter pflegen dürfen.