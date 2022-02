Die Polizei sperrt das Gebiet rund um das Landratsamt in Karlsruhe ab. Nach einem verdächtigen Anruf untersuchen Einsatzkräfte die Landratsämter in Karlsruhe und Bruchsal. Foto: dpa

Karlsruhe. (dpa/lsw) Wegen eines Drohanrufs haben rund 500 Mitarbeitende des Landratsamts Karlsruhe am Dienstag Gebäude der Behörde in der Stadt selbst und in Bruchsal verlassen müssen. Ein Tatverdächtiger wurde in Stutensee festgenommen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Hintergründe waren zunächst unklar.

Die Polizei hatte die Räume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr, auch nicht für die Bevölkerung. Auslöser war nach Angaben der Polizeisprecherin ein "merkwürdiger Anruf" beim Landratsamt. Die Beschäftigten konnten am Nachmittag ins Landratsamt zurückkehren.