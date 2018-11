Karlsruhe. (dpa-lsw) Sie hatten es auf Automarken wie Mercedes, Range Rover und Porsche abgesehen, sie teils stehlen lassen und ins Ausland verschoben: Einer auch aus der Ortenau agierenden internationalen Bande von Autoschiebern haben Karlsruher Ermittler mit Hilfe von Europol das Handwerk gelegt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, soll die Gruppe mindestens an die 80 vor allem in Deutschland gestohlene Autos im Wert von mehreren Millionen Euro bei Autodieben im polnischen Breslau gekauft und weiterverschoben haben. Einige Diebstähle sollen sie zuvor in Auftrag gegeben haben.

Die Luxuskarossen waren alle mit dem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet. Damit können Autofahrer ihren Wagen öffnen und starten, ohne den Schlüssel aus der Tasche nehmen zu müssen. Die Wagen wurden - zerlegt in ihre Einzelteile - mit Containern von Polen aus in den Libanon und in die Vereinigten Arabischen Emirate verschifft, dort wieder zusammengesetzt und weiterverkauft.

Am 6. November stellten die Ermittler in Bremerhaven «zwei prall gefüllte Container» sicher, die in den Nahen Osten sollten. Ihr Inhalt: Fahrzeugteile wie Motoren, Räder, und teils in der Mitte zerteilte Karosserien, die von Autos stammten, die zwischen Mitte September 2018 und Anfang Oktober 2018 in Deutschland, Österreich und Polen gestohlen worden waren. «Es war die Spitze des Eisbergs», sagte ein Polizist. Allein der Schaden durch die bislang identifizierten gestohlenen Autos wird auf rund 50 Millionen Euro beziffert.

Fünf Verdächtige - der mutmaßliche harte Kern der Bande - sind seit vergangener Woche in Untersuchungshaft: ein deutsch-libanesisches Bruderpaar im Alter von 34 und 36 Jahren und eine 46-jährige Slowakin aus dem Ortenaukreis sowie zwei Polen im Alter von 42 und 43 Jahren. Gegen einen weiteren Beschuldigten wurde der Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Den fünf Männern und einer Frau wird gewerbsmäßige Bandenhehlerei in Tateinheit mit der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Sie sollen ihr Unwesen mindestens seit Ende 2016 getrieben haben. Derzeit wird geprüft, ob noch weitere Helfer beteiligt waren.

Den Festnahmen waren jahrelange Ermittlungen der auf kriminelle Vereinigungen spezialisierten Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Karlsruhe vorausgegangen. Auf die Spur der Bande kamen sie durch den 34-jährigen Deutsch-Libanesen, den sie schon länger im Visier hatten und der im Raum Karlsruhe «agiert» habe. Sein Bruder betreibt ein Autohaus in der Ortenau.

Vor einer Woche durchsuchten insgesamt an die 200 Polizisten im Raum Karlsruhe und der Ortenau neun Objekte, darunter ein Autohaus und Bordelle. Im polnischen Breslau wurden elf Objekte durchkämmt. Bei der Razzia hierzulande waren Spezialkräfte des Bundeskriminalamtes, des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg sowie Europol-Beamte dabei, in Polen auch Beamte aus Karlsruhe sowie des Landeskriminalamtes Sachsen. Es wurde Bargeld in Höhe von 220 000 Euro und hochwertiger Schmuck sichergestellt. Derzeit werden Unterlagen und Datenspeicher ausgewertet. «Die Ermittlungen dauern an», betonte ein Polizeisprecher.