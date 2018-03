Von Volker Endres

Mannheim. Die Erfolgsformel von Jobs for Future ist so einfach wie logisch: "Wir bringen Arbeitgeber und angehende Arbeitnehmer zusammen", sagte Mannheims Bürgermeisterin Felicitas Kubala zur Eröffnung der 18. Auflage in der Maimarkthalle. Nicht nur Schüler, die bald eine Ausbildung oder ein Studium beginnen möchten, können sich informiere- auch für Um- und Wiedereinsteiger bieten sich Möglichkeiten zur beruflichen Orientierung. Etwa 41.840 Besucher aus der gesamten Region nahmen diese Gelegenheit wahr.

Leonardo, Morten und Rafael aus der zehnten Klasse des Privatgymnasiums Weinheim nutzten die Messe zur ersten Orientierung. "Immerhin haben wir noch zwei Jahre Zeit, bis wir uns entscheiden müssen", so der 16-jährige Leonardo. Trotzdem war die gesamte Jahrgangsstufe in Mannheim zu Gast. "Wir sind mehr als 70 Schüler", erklärte Morten. "Und wir haben alle im Vorfeld einen kleinen Ablaufplan erstellt, was wir uns alles ansehen wollen."

Den Anfang machte das Trio beim Ludwigshafener Chemiekonzern BASF. Zum einen, weil der Stand strategisch günstig direkt am Zugang zur großen Halle steht, zum anderen, weil das große Angebot für alle Geschmäcker etwas zu bieten hat. "Die gewerblichen Sachen sind interessant, aber ich kann mir auch ein duales Studium vorstellen", erklärte Morten. "Das hängt natürlich auch noch ein bisschen von den Noten ab."

Sich vorher zu überlegen, welche Stände man besuchen möchte, ist hilfreich, denn so ist der Weg im Labyrinth der beiden Maimarkthallen zumindest ein kleines Bisschen abgesteckt. Immerhin waren es 335 Aussteller, die um die Jugendlichen warben. Große und kleine Industrieunternehmen waren genauso dabei wie Dienstleister, Fortbildungsakademien und Hochschulen. Nicht alle waren gleich jedem Besucher ein Begriff. Das Kaufhaus Engelhorn kannten aber alle. Auch die drei Weinheimer - und das nicht nur, weil sich hier ein Teil der Jahrgangsstufe beim Gewinnspiel versammelt hatte.

"Gerade die Jugendlichen haben fast alle schon bei uns eingekauft - sei es mit ihren Eltern oder auch im Sporthaus", erzählte Ausbildungsleiterin Laura Janson. "Sie haben also schon eine gewisse Vorstellung, in welchen Bereichen wir ausbilden." So wie Zoé, Shayla, Sengül und Birsena, die mit ihren 14 Jahren die Realschule Plus in Ludwigshafen besuchen. "Den Handelsfachwirt kennen zum Beispiel nicht alle. Das sind gleich vier Abschlüsse in einer Ausbildung", erklärte Marco Milluzzo, der selbst im zweiten Lehrjahr ist, den Mädchen. Auch der Beruf des Gestalters in der Dekorationsabteilung des Unternehmens ist nicht allen präsent. "Aber eigentlich sind wir nur hier, weil wir das Unternehmen kennen", sagte Sengül. "Interessiert haben wir uns auch für eine Ausbildung bei der Polizei oder der Bundeswehr." Birsena ergänzte: "Und ich kann mir vorstellen, dass ich nach der Schule auf die Medizinakademie gehe, weil mich dieses Feld interessiert."

Der Automobil-Zulieferer Borg Warner mit Sitzen in Heidelberg und Ketsch stand aber weder bei den Realschülerinnen, noch bei den Gymnasiasten auf der Besuchsliste. "Beim Endverbraucher sind wir nicht sehr bekannt", begründete Ausbildungsleiterin Nicole Braun diesen Umstand. Umso wichtiger der Auftritt bei Jobs for Future: "Wir stellen in jedem Jahr fest, dass wir über diese Messe viele Bewerbungen erhalten." Darauf hofften sie ebenso, wie Ines Smok und Sofia Grigoriadou vom Bäckereizulieferer Bäko: "Das Unternehmen ist zwar bekannt, aber die meisten denken, dass wir selbst backen", räumten sie mit diesem Vorurteil auf. "Hier ist die Gelegenheit, den Beruf zu finden, der zu einem passt", warb Kubala für Neugier beim Messebesuch. Auch die Eltern waren bei der Berufswahl der Kinder gefordert. "Es geht darum, das Kind zu unterstützen, aber nicht zu überfordern", sagte Lisa Braunecker vom Personal-Recruiting der BASF. Für interessierte Eltern fand deshalb am Eröffnungstag der Messe ein Elternkongress statt.