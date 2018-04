Von Stefan Kern

Brühl. Für die Kinderfreundlichkeit wurde in Deutschland mit dem demografischen Wandel vor Augen vom Elterngeld bis zum Ausbau der Betreuungskapazitäten so einiges auf den Weg gebracht. Und das durchaus mit Erfolg, bekommen die Deutschen doch tatsächlich wieder mehr Kinder. Auf der anderen Seite wird mit den steigenden Betreuungskosten für die Kommunen aus finanzieller Hinsicht die Luft immer dünner: Die Hufeisengemeinde verzeichnet auf der Ausgabenseite an jährlichen Zuschüssen für die Kindergärten ein Volumen von mittlerweile 3,1 Millionen Euro - mit klar steigender Tendenz. "Solange die Konjunktur brummt und die Steuerquellen sprudeln, ist das zu stemmen", sagte Bürgermeister Ralf Göck. Aber wehe, wenn sich dieser Konjunkturzyklus ins Gegenteil verkehre.

Das Ziel ist für den Bürgermeister unstrittig: "Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für moderne Gesellschaften unverzichtbar." Nur die Kostenaufteilung zwischen Land und Kommunen gehört in seinen Augen mittelfristig wieder auf den Verhandlungstisch. Im Krippenbereich für Kinder unter drei Jahren sehe es bis dato zwar ganz gut aus, ganz anders aber bei den über Dreijährigen: Für jene älteren Kinder wurden die Landeszuschüsse in Stuttgart bei 590 Millionen Euro gedeckelt. Das geschah in der Annahme, dass in dieser Altersgruppe künftig eher weniger Kinder betreut werden müssten. Diese Annahme, so der Bürgermeister, sei aber falsch: "Wir haben mehr Kinder und damit auch steigende Kosten." Die Konsequenz: Das Land beteilige sich nicht mehr paritätisch an den Kosten, und bei den Kommunen wachse das Defizit.

Mit dem Neubau neben dem Kindergarten Heiligenhag hofft Göck, die Nachfrage nach Betreuung abzufedern. Foto: Lenhardt

Mit den 3,1 Millionen Euro pro Jahr seien übrigens nur die Kosten für den Betrieb gedeckt. Hinzu kämen noch Erstellungs- und Sanierungskosten - eine erhebliche Belastung, auch, weil die Erfordernisse zunähmen. "Längere Öffnungszeiten werden immer öfter gefordert", erklärte Göck. Dem versuche man selbstverständlich nachzukommen. So brachte ein Anbau beim Kindergarten St. Lioba etwas Entlastung. Und auch der Neubau neben dem Kindergarten Heiligenhag wird das Angebot ausdehnen. Mit einem geplanten Neubau im Bereich der Schillerschule, der 2020 in Betrieb gehen soll, dürfte das Angebot der Nachfrage dann erst einmal gerecht werden.

Das Thema bleibt der Verwaltung und dem Gemeinderat also erhalten, auch weil zu den Kosten in diesem Bereich der Kinderbetreuung auch noch rund eine Million Euro für die beiden Horte hinzugezählt werden. "Aus finanzieller Sicht ist es für Kommunen ein Kraftakt, und das in Zeiten eines wachsenden Steueraufkommens", schließt der Bürgermeister seinen Standpunkt ab. Im Fall eines Nachlassens der wirtschaftlichen Dynamik befürchtet Göck, dass die kommunalen Haushalte schnell in Schieflage geraten könnten.

Durch den Umzug des Vereins für Deutsche Schäferhunde wird Platz frei für das Großprojekt: den neuen Sportpark Süd. Foto: Lenhardt

Eine erhebliche ökonomische Belastung bedeutet für Brühl auch das Vorhaben Sportpark Süd. Insgesamt hat dieses Projekt ein Volumen von 10,5 Millionen Euro. Hier geht der Bürgermeister aber davon aus, dass sich die Kosten komplett refinanzieren lassen. Denn mit der Verwirklichung des großen Sportareals im Süden der Gemeinde werden die bisherigen Vereinsflächen des Fußballvereins und des Vereins für Deutsche Schäferhunde nach deren Umzug in den Sportpark frei. Diese können dann von der Gemeinde als Baugrund veräußert werden. "Am Ende ist es eine Win-win-Situation", ist Göck überzeugt.

Sehr erfreut ist der Bürgermeister auch, dass immer mehr Menschen Brühl als ihr Zuhause wählen. Sowohl das Neubaugebiet "Bäumelweg" als auch der Wohn- und Gewerbepark "Schütte Lanz" seien mitten in der Entwicklung: "Viele Häuser sind fertiggestellt und bezogen." Und neue Mitbürger bedeuten für den Bürgermeister neue Impulse.

Darüber hinaus würde die Infrastruktur besser ausgelastet, was am Ende für die Instandhaltungskosten wichtig sei. "Mehr Schultern können mehr tragen", sagte Göck, "mehr Brühler und Rohrhöfer bedeuten auch steigende Einnahmen bei Zuschüssen und Steuern." Ganz wichtig sind dem Bürgermeister in diesem Kontext auch der Ausbau des Betreuten Wohnens für Senioren und Platz für Familien. Auch hier kann die Gemeinde für sich behaupten, auf einem guten Weg zu sein. "Wir nehmen die Verantwortung sehr ernst", so Göck: Vor wenigen Monaten wurden in der Ortsmitte 13 Familienwohnungen und 38 Wohnungen für Senioren eingeweiht. Als Erfolg verbuchte der Bürgermeister auch die Wiedereröffnung des Lidl-Markts: "Die innerörtliche Lebensmittelversorgung ist für eine Kommune sehr wichtig." Ebenfalls wichtig sind dem Bürgermeister die kommunalen Partnerschaften, auch wenn sie auf den ersten Blick eher zur politischen Kür gehören. Mit der französischen Gemeinde Ormesson-sur-Marne feierte Brühl 2017 ganze 40 Jahre Partnerschaft, mit Dourtenga in Burkina Faso bereits 20 und mit Weixdorf bei Dresden folgt in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum.

Alle drei Partnerkommunen sind in den Augen Göcks wichtige politische Symbole weit über Brühls Grenzen hinaus. Bei Ormesson-sur-Marne stehe die andauernde europäische Verständigung im Mittelpunkt. Bei Dourtenga ist es globale Verantwortung vor Ort in Zeiten der weltweiten Vernetzung und Abhängigkeit, und bei Weixdorf die deutsche Einheit - ein politisches Dreieck also, dessen harmonische und friedliche Gestaltung auch für das Wohlergehen der Menschen in Brühl von allergrößter Bedeutung ist.