Von Stefan Kern

Brühl. Es war zwar ein anstrengendes Jahr. "Aber es ist ein Kraftakt gewesen, der viel für die Zukunft schafft", bilanziert Brühls Bürgermeister Ralf Göck das Kalenderjahr 2018. Vor allem für Kindergärten und Schulen hat die Hufeisengemeinde im vergangenen Jahr ein ganzes Maßnahmenbündel abgearbeitet, oder zumindest weit vorangebracht. So steht mit dem Abschluss des Jahres auf der Habenseite ein Plus von 109 Kinder-Betreuungsplätzen.

Erheblich dazu beigetragen hat der rund 1,5 Millionen Euro teure Anbau am Kindergarten Heiligenhag, der nicht nur Platz für zwei neue Kleinkindergruppen schuf, sondern auch den Rahmen für den Ganztagsbetrieb des kompletten Kindergartens setzte. Damit werden die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt, sind sich Verwaltung und Gemeinderat einig. Denn die moderne, ständig mehr Flexibilität fordernde Arbeitsgesellschaft sei auf diesen Service angewiesen. "Die angestrebte Vereinbarkeit von Beruf und Familie kann nur so gelingen", sagt Göck. Die Sichtweise teilen die Ratsmitglieder zwar, aber zugleich löst sie etwas Unbehagen aus. Quer durch die Fraktionen gab es auch Stimmen, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht ständig zulasten des Familienlebens gehen könne. Als Beispiel wurden sogenannte Kinderhotels angeführt, die in der Bundesrepublik entstehen, in denen Kleinkinder nicht nur ganztags, sondern auch nachts betreut würden. Es stelle sich die Frage, ob es da nicht auch andere Wege gebe. So sehen es zumindest eine Handvoll Räte.

Über zehn Millionen Euro nimmt die Gemeinde in die Hand, um den neuen Sportpark zu bauen. Foto: Lenhardt

Neben den beiden neuen Gruppen beim Heiligenhag wurde per Containeranbau auch das "Haus der Kinder" um eine Gruppe erweitert und vor Kurzem im Schul-Pavillon der Schillerschule der Sonnenschein-Kindergarten begründet. Dieser ist übrigens ein erster Baustein für das geplante Kinderbildungszentrum, das im Mai vergangenen Jahres im Gemeinderat als "weithin sichtbarer Leuchtturm in der Bildungslandschaft" gefeiert wurde.

Neben dem zweiten kommunalen Kindergarten sollen dort in den kommenden drei Jahren für rund 7,1 Millionen Euro auch eine Krippe und ein zweistöckiger Anbau an der Nordfassade des Hauptgebäudes mit Platz für die Kernzeit und die Hortbetreuung entstehen. Damit, so der Bürgermeister, wäre vom ersten Lebensjahr an bis zum Ende der Grundschule "alles an einem Ort".

Mit dem Anbau am Kindergarten Heiligenhag wurde zum Beispiel Platz für zwei weitere Kleinkindergruppen geschaffen. Foto: Lenhardt

Neben der Bildung bündelt die Hufeisengemeinde auch gerade den Sport. Das Sportpark-Süd-Projekt ist ein Megaprojekt. Insgesamt sind für den Umzug des Schäferhund- und des Fußballvereins, ein neues Naturrasen-Fußballfeld, ein Clubhaus, ein Fußballstadion und zwei Kunstrasenfelder mit einer 400 Meter langen Leichtathletik-Rundbahn und einer bereits verwirklichten großen Trainingshalle 10,5 Millionen Euro veranschlagt. Diese Summe entspricht fast einem Drittel des rund 32,3 Millionen Euro umfassenden Haushaltsansatzes für 2018 und treibt einigen Mitgliedern des Gemeinderats durchaus Sorgenfalten auf die Stirn.

Aber die Mehrheit ist von den Vorzügen überzeugt. Im Süden entsteht ein attraktives Sportzentrum, im Herzen der Gemeinde wächst auf der ehemaligen Fläche des Fußballvereins ein dringend benötigtes Neubaugebiet. Unter dem Strich seien die Ausgaben durch die Einnahmen fast komplett gegenfinanziert. Durch den Verkauf der Grundstücke erwartet der Bürgermeister für den Sportpark Süd Erträge in Höhe der Entwicklungskosten. Das Investoren-Auswahlverfahren, so Göck, wurde bereits gestartet. Die ersten Angebote zeigten, dass die Gegenfinanzierung sichergestellt werden könne. "Wenn alles nach Plan läuft, könnten schon 2023 die ersten Häuser gebaut werden", hofft der Bürgermeister.

Die Freiwillige Feuerwehr Brühl hat im Sommer mit Bränden und Niedrigwasser zu kämpfen gehabt. Foto: Lenhardt

Die Gegenfinanzierung ist dabei ein wichtiger Punkt. Denn die Haushaltslage wird nach ergiebigen Jahren für Brühl wieder etwas dünner. Allein der Einbruch bei der Gewerbesteuer 2018 bedeutet für die Kasse des Kämmerers Robert Raquet voraussichtlich ein Minus von 1,5 Millionen Euro. 2017 erbrachte die Gewerbesteuer für Brühl 3,5 Millionen Euro. Für 2018 erwartet Raquet lediglich noch zwei Millionen Euro. Deutlich zu spüren bekomme die Gemeinde auch die steigenden Kosten für Kinderbetreuung, sagt der Kämmerer. Neben den Investitionen in die Infrastruktur schlägt vor allem der Betrieb samt Personalkosten zunehmend zu Buche. Darüber hinaus gehe die Gemeinde beim Sportpark Süd ja auch gerade in Vorleistung. Das Geld aus dem Verkauf der Grundstücke wird die kommunale Haushaltsbilanz erst nach 2020 aufbessern.

Ins Kontor geschlagen hat auch der vergangene Sommer. Zum einen bescherte er dem Freibad mit 106.000 Badegästen eine Besucherzahl auf Rekordniveau. Auch die Feste und Open-Air-Veranstaltungen waren durchweg von Erfolg gekrönt. Doch zum anderen setzte der Sommer die Brühler Bäume unter großen Hitzestress und sorgte mit über 200 Einsätzen für die Freiwillige Feuerwehr wegen Flächenbränden und Niedrigwasser für einen Einsatzrekord. Der Bürgermeister befürchtet etwa, dass wohl einige Bäume eingehen werden. "Es ist klar, dass der Klimawandel uns noch vor große Herausforderungen stellen wird", sagt Göck.

Im Gemeinderat war man sich 2018 einig, dass Beruf und Familie vereinbar sein müssen. Foto: Lenhardt

Für den Bürgermeister war das im vergangenen Sommer beschlossene Klimaschutzkonzept denn auch besonders wichtig. "Auch wenn es in der Öffentlichkeit nur wenig Resonanz fand." Mehr energetische Sanierung plus eine deutlich nachhaltigere Energieversorgung und die Förderung von umweltbewusstem Verhalten in allen Bereichen sind für den Bürgermeister unverzichtbar. Er wisse, dass das im globalen Maßstab nicht viel ist. Aber wer diesem Denken nachgebe, lähme alles: "Nichts zu tun, ist für gelingende Zukunft keine Alternative."