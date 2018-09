Das Jahr 2017 hat den Autofahrern in der Metropolregion einige graue Haare mehr beschert. An allen Ecken und Enden wurde saniert und gebuddelt. Besonders traf es alle, die auf den Autobahnen 5, 6 sowie 656 und auf der B 37 unterwegs waren. Das waren die Baustellen des Jahres:

> A 6: Die bedeutendste Straßenbaustelle im Land soll die A 6 als wichtigste Ost-West-Verbindung zwischen Wiesloch und dem Weinsberger Kreuz fit für die kommenden Blechlawinen machen. Die Bundesfernstraße wird durchgängig auf sechs Spuren ausgebaut. Behinderungen, kilometerlange Staus und schwere Verkehrsunfälle, auch mit Todesopfern, waren in den Monaten seit Baubeginn die negativen Begleiterscheinungen. Und noch vier Jahre dauern die Hauptarbeiten. Größte Herausforderung wird der Neubau der 1350 Meter langen Neckarbrücke bei Heilbronn, sie soll bis zum Start der Buga im April 2019 provisorisch befahrbar sein.

Die Region leidet: Der Verkehrsinfarkt ist nach jedem Unfall auf der A 6 programmiert. Foto: Endres

Umfangreiche Sanierungsarbeiten standen bis Weihnachten auch an der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen in beide Richtungen an. Die Route zwischen der Abfahrt und dem Viernheimer Kreuz erhielt den traurigen Beinamen "Todesstrecke". Sieben Menschen kamen seit Mai 2015 bei Unfällen auf dem wenige Kilometer langen Abschnitt ums Leben. Fast immer waren Lastwagen beteiligt.

> A 5: Im Frühjahr war die Autobahn am Walldorfer Kreuz einige Tage lang komplett dicht. Es bildeten sich kilometerlange Staus, und auch auf den Ausweichstrecken ging nichts mehr. Eine digitale Karte soll Verkehrsplanern in der Region in den nächsten Jahren dabei helfen, die Baustellen besser aufeinander abzustimmen.

> A 656: Ein Flaschenhals - das ist die zentrale Verbindung zwischen Heidelberg und Mannheim noch bis Ende 2019. Dann sollen die beiden Brücken bei Seckenheim erneuert worden sein.

> B 37: Neckargemünd wurde in diesem Jahr zur Großbaustelle. Zwischen den beiden Ortseingängen von Heidelberg-Schlierbach und von Neckarsteinach kommend bekam die B 37 einen neuen Fahrbahnbelag, teilweise wurden auch Kanäle sowie Wasser- und Gasleitungen erneuert - was natürlich nicht ohne Folgen für den Verkehr blieb. Zunächst hielten sich die Auswirkungen in Grenzen, doch mit dem Beginn der dreimonatigen Vollsperrung der Friedensbrücke Anfang Juli wurde es ernst. Kilometerlange Staus im Berufsverkehr waren an der Tagesordnung. Im Dezember wurden die Arbeiten nach mehr als sieben Monaten endgültig abgeschlossen. alb/cm/end