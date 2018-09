Weinheim. (alb) Mit 14 wurde Nadja R. in Weinheim zwangsverheiratet, mit 26 verließ sie ihren Mann, die drei Kinder und zog nach Frankfurt, wo sie sich der Islamisten-Szene anschloss. Drei Jahre später, 2014, kehrte sie Deutschland den Rücken, reiste nach Syrien aus und heiratete am Tag ihrer Ankunft einen Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), mit dem sie zwei Kinder hat. In einem kürzlich veröffentlichten Video flehte die vollverschleierte Nadja R. Bundeskanzlerin Angela Merkel an: "Ich möchte mit meinen beiden Kindern zurück nach Deutschland, bitte helfen Sie uns."

Das Auswärtige Amt will die drei nach Informationen des Senders "hr-info" offenbar dabei unterstützen. Der konsularische Service der Behörde behandle die 31-Jährige als deutsche Staatsangehörige, hieß in dem Bericht. Deshalb dürfe die Frau nach Deutschland einreisen. Nadja R. lebte in Rakka, jener Stadt in Nordsyrien, die der IS als Hauptstadt seines angeblichen Staates bezeichnet hatte. Kurdische Soldaten nahmen sie fest und brachten die Frau in ein Gefangenenlager, wo das Video mit dem Hilferuf entstand. Ihr Mann wurde bei einem Angriff schwer verwundert. Ein Militärbündnis unter kurdischer Führung hat Rakka jetzt zurückerobert.

Nadja R. sagt in dem Video, sie sei weder gefährlich noch eine Terroristin. Einem Reporter der "Zeit" hatte sie aber auch erzählt: "Die Zeit unter IS-Herrschaft war die beste meines Lebens." Wegen dieses Zitats hatten sich viele RNZ-Leser auf Facebook gegen eine Rückkehr von Nadja R. nach Deutschland ausgesprochen. Dem Bericht von "hr-info" zufolge müssten die Behörden nach der Einreise der 31-Jährigen einschätzen, ob von ihr ein Sicherheitsrisiko ausgeht.