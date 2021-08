Von Noemi Girgla

Mosbach. Für seine Fotos bringt Philipp Decker vollen Einsatz. Um eine vernünftige Spiegelung inszenieren zu können, schleppte er einmal neun Liter Wasser zur Minneburg, ein anderes Mal brach er sich den Ellenbogen, als er bei einem Sturz seine Ausrüstung schützen wollte. Er selbst musste "einstecken" – das Equipment nahm keinen Schaden.

Etwas mehr als 13.000 Abonnenten hat Decker derzeit auf dem sozialen Netzwerk Instagram, auf dem er regelmäßig seine Bilder veröffentlicht. 16.600 Abonnenten umfasst der RNZ-Account, den Decker für die nächsten beiden Wochen übernimmt und dort einen Auszug seiner Werke präsentiert. Viele seiner Fotos zeigen "seinen Baum". Der sei zwar, in Neckarburken stehend mit Blick auf den Katzenbuckel, schon etwas Besonderes, "aber der Hauptdarsteller der Fotos ist das Wetter", erklärt Decker.

Bekennend ein schlechter "Menschenfotograf" haben es dem 54-Jährigen die Naturphänomene angetan. "Ich wollte sie unbedingt festhalten – und malen kann ich nicht so gut", meint der Fotograf. 2013 zog der gebürtige Stuttgarter (der Liebe wegen) nach Mosbach. Bereut hat er bislang keine Sekunde. Damals hat er auch "ernsthaft mit dem fotografieren angefangen". Kaufte eine hochwertige Kamera, die er immer im Auto mit dabei hat. Schließlich weiß man ja nie, welches Wetterphänomen hinter welcher Kurve wartet.

"Ich fange schon um 5.30 Uhr mit der Arbeit an und bin dementsprechend früh unterwegs", berichtet der gelernte Koch. "Manchmal fahre ich auch eine halbe Stunde früher los, wenn damit zu rechnen ist, dass der Nebel über dem Tal hängt und nur noch die Hügel rausschauen." Im Radius von rund 25 Kilometern rund um Mosbach entstehen seine Aufnahmen.

Sein großes Vorbild ist Bastian Werner: Wetterfotograf, Segelflieger und Sturmjäger. "Ich habe schon Kurse bei ihm besucht und würde auch gerne das Wetter so gut vorhersagen können, wie er", verrät Decker. Aktuell nutzt er dafür noch diverse Apps, er lernt aber bereits, Wetterkarten zu lesen. "Ich habe Gewitter schon immer geliebt. Bei schönem Wetter zu fotografieren ist oft langweilig", befindet Decker. Momentan versucht er, nachtleuchtende Wolken abzulichten. "Das ist aber schwierig. In Norddeutschland gibt es mehr von ihnen. Etwa eineinhalb Stunden nach Sonnenuntergang hat man hier die besten Chancen, sie zu erwischen. Dann leuchtet die Sonne sie von unten an."

Doch nicht nur rund um seinen Baum herum hält Decker die Naturgewalten fest. "Das bislang beste Bild ist mir auf meinem Balkon gelungen. Da habe ich zeitgleich vier Blitze erwischt." So beunruhigend Unwetter für den ein oder anderen sein mögen – Philipp Decker entspannen sie. Und auch seine Frau sieht sein Hobby, in das er nach eigener Aussage "sehr viel Zeit investiert", entspannt. "Inzwischen kommt sie auch manchmal mit. Nur im Auto weist sie mich manchmal darauf hin, auf die Straße und nicht den Wolken hinterherzuschauen."

Viel Zeit investiert Decker auch in die Bearbeitung der Bilder. 0815-Filter nutzt er dafür nicht. Sind die Bilder fertig, lädt er sie auf Instagram hoch. "Das mache ich schon seit fünf oder sechs Jahren." Natürlich freut er sich über die Anerkennung, die ihm seine Bilder in dem sozialen Netzwerk bescheren – das ist aber bei Weitem nicht alles. "So lernt man auch Menschen mit den gleichen Interessen und Hobbys kennen. Ich konnte mir dadurch einen Freundeskreis aufbauen und mich mit anderen Fotografen austauschen."

Doch nicht alle Fotos entstehen ganz spontan. "Wann der Vollmond hinter der Burg Hornberg (Deckers architektonisches Lieblingsmotiv) aufgeht, muss man wissen und solche Sachen auch vernünftig planen. Oder auch, wenn es lange kalt ist, und der Wasserfall in der Margarethenschlucht zufriert." Bei kaltem Wetter macht Decker auch schon mal "gestellte" Aufnahmen. Zum Beispiel von gefrorenen Seifenblasen, die sich spiegeln – in neun Litern Wasser – auf der Minneburg.

Pläne hat Decker noch viele. Auch die Astrofotografie hat es ihm angetan und er freut sich schon auf die Milchstraßensaison. Ein "finales, perfektes" Bild hat er nicht vor Augen. "Vielleicht irgendwann, in ferner Zukunft, ein Bild von meinem Baum, in den gerade der Blitz einschlägt", scherzt er. Das Foto wäre dann auf jeden Fall final.

Und so tickt der Pixelpoet Philipp Decker

Mosbach. Auf seinem Instagram-Kanal zeigt Philipp Decker die Schönheit der Region rund um Mosbach. Besonders Naturphänomene, wie Gewitter, der Mond über der Burg Hornberg oder das Leuchten der Wolken nach dem Sonnenuntergang haben es ihm angetan. In den kommenden zwei Wochen wird er seine Fotos auf dem Instagram-Kanal der Rhein-Neckar-Zeitung, @rnzonline, posten. Hier stellt er sich vor:

Was fotografierst du lieber – Porträt oder Natur?

Natur, ganz klar.

Mit welcher Kamera?

Sony A7 2.

Was bedeutet dir Instagram?

Mich mit Gleichgesinnten unterhalten, Leute mit ähnlichen Fotovorlieben kennenlernen und mir Ideen für neue Bilder holen.

Dein liebster Filter?

Keiner. Ich bearbeite meine Bilder mit Luminar AI.

Pommes-rot oder weiß?

Mit Chipotlemayo (geräucherte Jalapeno).

Vervollständige den Satz: Wenn ich fotografiere, fühle ich mich …

… komplett raus aus dem Alltag. Ich habe Abstand zur täglichen Tretmühle und kann neue Energie tanken.

Dein Lieblingsplatz …

… ist "Mein Baum", ein eigentlich toter Baum am Römerweg bei Neckarburken. Ich habe ihn schon unzählige Male in verschiedenen Wettersituationen fotografiert. Er hat sogar einen eigenen Hashtag: #philipps_baum.

Und in der Region …

… der Odenwald: Bäume, Felsen, Burgruinen.

Wo du unbedingt mal hin möchtest:

Island: Polarlichter, Vulkane, wilde Landschaften.

Wenn du drei Wünsche frei hättest.

1. Ein friedliches Zusammenleben der Menschen

2. Respekt vor der Umwelt

3. Nie wieder Speicherkarte und vollen Akku daheim liegen lassen. :-)

Hund oder Katze?

Ich habe beides daheim, eine Maine-Coon-Katze und einen Jack-Russell-Terrier.

Dein Geheimtipp für alle Menschen in der Region?

Geht raus in den Wald und die Natur und haltet die Augen auf. Es gibt hier so viel zu sehen und für tolle Fotos muss man nicht extra zum Beispiel nach Berchtesgaden oder in den Pfälzer Wald fahren.

Kino oder Netflix?

Netflix

Den perfekten Schnappschuss bekomme ich …

… selten, da eine Kamera im M-Modus etwas träge ist. Ich versuche, meine Bilder zu planen.

Was gefällt dir an Heidelberg und der Region nicht:

Da fällt mir nichts ein. Bin ursprünglich Stuttgarter, bin über Leipzig nach Mosbach gekommen und fühle mich pudelwohl hier. Ok, man könnte nachts in Heilbronn das Licht ausknipsen, damit man hier besser die Milchstraße fotografieren kann.

Earlybird oder Morgenmuffel?

Earlybird. Ich stehe jobbedingt sehr früh auf und manchmal noch früher, um auf dem Weg zum Job noch Bilder zu machen, zum Beispiel Nebel am Neckar.

Was kannst du besonders gut?

Ich kann meine "Zielfotos" im Vorfeld ganz gut visualisieren.

Was gar nicht?

Menschen fotografieren

Drei Dinge, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest:

Meine Familie, Proviant und meine Kameraausrüstung.

Den RNZ-Instagram-Followern willst du zeigen …

… dass wir in einer wunderschönen Gegend leben, man muss es nur sehen (wollen) und mit etwas Fantasie kann man ohne großen Aufwand tolle Bilder machen.