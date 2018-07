Von Nicoline Pilz

Ilvesheim. Musik ist für die 16-jährige Kerstin Peters ein "Mittel für alle Lebenslagen", egal, ob sie Stress hat, aufgeregt oder glücklich ist. "Musik und meine sozialen Projekte, das ist mir wichtig im Leben", meint sie.

Die Karlsruherin ist ein ganz normaler Teenager, aufgeweckt, zugewandt, engagiert und talentiert. Und von Geburt an blind. Mit ihren Eltern und einem Bruder wohnt Kerstin in der Fächerstadt. Doch unter der Woche lebt und lernt sie im Internat der Schloss-Schule Ilvesheim, einer staatlichen Einrichtung für Blinde und Sehbehinderte. In diesem Jahr will das Mädchen ihren Realschulabschluss machen. Ein Traum wäre es, so sagt sie im Gespräch mit der RNZ, eine Ausbildung zur Atem-, Stimm- und Sprechtherapeutin zu absolvieren. Wohlwissend, dass Kerstin in der Schule bei Hannover die einzige Blinde wäre. "Sicher, es wäre ein Riesenaufwand mit Assistenzkraft und die Begleitung durch den sozialpädagogischen Dienst der Stadt", meint sie. Zudem müssten die Lerninhalte für sie "übersetzt" und taktil erfahrbar gemacht werden. Aber eines ihrer selbstkomponierten Lieder heißt auch "Der Traum von Freiheit" - und Kerstin ist eine, die ihre Träume und Ziele in steter Beharrlichkeit verfolgt.

Seit ihrem sechsten Lebensjahr spielt sie Klavier, komponiert und schreibt Texte in Deutsch und Englisch. "Seitdem ich 13 bin, führe ich eine Liste", sagt sie. Über 20 Songs hat sie selbst verfasst, und ein paar davon trug sie jetzt im Olympia-Kino in Hirschberg vor, wo sie während der Veranstaltung zum Thema "Blindheit" auch über die technischen Möglichkeiten berichtete, die Blinden und Sehbehinderten heute das Leben erleichtern. Sie selbst kommuniziert über ihren Laptop, verfasst über die Sprachfunktion Emails oder liest über die angehängte "Braillezeile" in Blindenschrift. Kerstin pflegt ihre eigene Homepage unter www.kerstin-peters.com und ihre sozialen Projekte. So sammelt sie Spenden für die Christoffel-Blindenmission oder die Bahnhofsmission in Karlsruhe, die sie auch schon besucht und sogar getestet hat. "Die Mitarbeiterin hat mich zwar zur falschen Straßenbahnhaltestelle geführt, aber ich habe ihr dann gesagt, wo wir hin müssen", merkte Kerstin beim Abend in Hirschberg trocken an.

Ein Abend, an dem das Publikum aus dem Lachen und aus dem Staunen kaum herauskam. Eloquent und druckreif plauderte sich die 16-jährige auch ein wenig aus ihrer eigenen Aufregung heraus, um schließlich mit ihren musikalischen Beiträgen direkt die Herzen ihrer Zuhörer zu berühren. Ihre Stimme hat fraglos etwas Eigenes und bewegt sich zwischen eigenwilliger Zerbrechlichkeit und kraftvollem Temperament. Zwei Seiten einer Persönlichkeit, die in ihren Liedern Momente, Stimmungen und Gesellschaftskritik verpackt.

"Wie kann man von Fluss, Vögeln und Bäumen schreiben, wenn man nicht weiß, wie diese aussehen?", wollte eine Zuhörerin in Hirschberg wissen. "Ich spreche ganz selbstverständlich davon, dass ich etwas sehe, weil ich es eben für mich sehe", sagte Kerstin. Sie erzählte auch von den ganz "normalen" Schulfächern, ergänzt allerdings durch einige spezielle Trainings, in denen die Schüler Hilfe für den Alltag erfahren: "Zum Beispiel, wie man kocht, ohne sich zu verbrennen. Oder eine Straße überquert und eine Ampel, die bei Grün nicht piepst", schilderte sie.

Ihre Neugier und Abenteuerlust feiert sie auf ihre Weise: Zweimal war sie mit ihrem Mathelehrer Tobias Wolfsteiner auf dem Tandem beim Odenwald-Bike-Marathon dabei. Auch ein Trip in einem Kleinflugzeug übers Neckartal findet sich in ihrer persönlichen Abenteuerrubrik. Genauso wie die Teilnahme an einem Triathlon und ihr Reitunterricht. In der Reihe "Kultur im Dunkeln" an der Schloss-Schule ist Kerstin seit Jahren eine feste Größe, die auch ängstlichen Besuchern Sicherheit gibt.

Eigentlich ein ganz normaler Teenager, der aus seiner Behinderung keinen Hehl macht, für das eigene Leben aber zielstrebig und hellwach das Beste und mehr herausholt.