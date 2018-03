Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Ein Oberbürgermeister, der in einem Hotelneubau auf dem Alten Messplatz ein zu großes Risiko sieht. Das Gutachten eines Planungsbüros, das einen Vier-Sterne-Hotelneubau empfiehlt, und ein Gemeinderat, der am 15. März darüber entscheiden soll, welche Richtung man einschlagen will. Klarheit brachte die Bürger-Informationsveran-staltung zum Thema eines Hotelneubaus auf dem Alten Messplatz also nicht.

Aber die Argumente der einen wie der anderen Seite kamen deutlich zum Vorschein und sollten es jedem Schwetzinger Bürger erleichtern, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und die Gemeinderatsmitglieder sind "genauso Schwetzinger Bürger, wie jeder von ihnen", betonte Oberbürgermeister René Pöltl. In einer repräsentativen Demokratie, wie es die Bundesrepublik nun einmal ist, könne man den von den Bürgern gewählten Räten durchaus zutrauen, dass sie es sich mit der Sache nicht einfach machen und eine Entscheidung zum Wohl Schwetzingens treffen werden.

Damit brachte Pöltl klar zum Ausdruck, dass er beim jetzigen Stand der Diskussion keinen Sinn in einer Bürgerbefragung sieht, die unterschwellig in der Diskussion mit dem zahlreich erschienen Besuchern im Palais Hirsch als Forderung heraus zu hören war.

Das Projekt eines potenziellen Hotelneubaus auf dem gegenwärtig als kostenpflichtigen Parkplatz genutzten Alten Messplatz ist ein Aufregerthema in der Spargelstadt. Es geht um nicht weniger als die Attraktivität Schwetzingens als Übernachtungsstandort, um die Konkurrenz des neuen Hotels mit der bestehenden Hotellerie und eventuell Gastronomie und nicht zuletzt um die Parkplatzsituation in der Innenstadt. In einer Unterschriftenaktion hatten sich bereits im letzten Jahr etwa 3000 Schwetzinger Bürger und Hotelbesitzer gegen einen Hotelneubau ausgesprochen. Jetzt wurde das Gutachten der Firma imakomm Akademie von der Projektleiterin Julia Bubbel vorgestellt.

Pöltl führte den zahlreichen Gästen in seiner Begrüßung vor Augen, dass in der Region "unfassbar viele zusätzliche Hotelbetten geplant und beschlossen sind". Er bezifferte die Zahl konkret mit 3800 Betten. Alleine in Heidelberg, gerade einmal zehn bis 15 Minuten mit dem Auto entfernt, entstünden mehrere Hotels mit mehreren Hundert Betten. Das müsse man in die Betrachtungen über einen zusätzlichen Hotelbedarf in Schwetzingen miteinbeziehen. Damit ein Hotel, wie es vom Gutachter vorgeschlagen wird, wirtschaftlich arbeiten könne, benötige es etwa 30.000 Übernachtungen pro Jahr. Im Jahr 2016 hatte die Schwetzinger Hotellerie erstmals mehr als 100.000 Übernachtungen zu verzeichnen. Angesichts dessen seien 30.000 zusätzliche Übernachtungen, die man generieren müsste, wolle man den bestehenden Hotels nicht schaden, eine hohe Hürde. "Ich muss gestehen, dass mir dieses Risiko zu groß ist. Wir haben als Stadtverwaltung schließlich auch eine Verantwortung für unsere bisherigen Hoteliers", betonte er.

Zuvor hatte die Expertin mehrere Szenarien ausgelotet. "Wenn gar nichts passiert, dann bleibt alles bestenfalls wie es ist", sagte sie. Bestenfalls bedeutet, dass es nicht besser werden kann, schlechter allerdings schon. "Weiter so" kommt für sie deshalb als Szenario nicht in Frage. Doch Sinn mache ein Hotelneubau nur, wenn das neue Hotel neue Angebote habe, die es bisher in Schwetzingen nicht gebe. Ein Vier-Sterne-Hotel gibt es nicht. Ausreichend große Tagungsräume in den Hotels gibt es nicht. Platz für größere Reisegruppen gibt es auch nicht. Ganz zu schweigen von Spa-Hotels oder Hotels mit integrierter Tiefgarage. Deshalb spricht sich das Gutachten für einen Vier-Sterne-Hotelneubau mit diesen Angeboten aus. Die Innenstadt und der Tourismusstandort würden gestärkt, und bei einer entsprechenden Gestaltung könne auch städtebaulich das Areal des Alten Messplatzes deutlich aufgewertet werden.

Gelöst werden müsste allerdings die Problematik des Wegfalls von 150 Parkplätzen. Das wiederum wäre nur mit einer Tiefgarage möglich. Und für die Parkplätze der Reisebusse müsse innerstädtisch eine Alternative gefunden werden. "Es würde die Stadt zwischen fünf und sieben Millionen Euro kosten, eine adäquate Parksituation herzustellen", gab Pöltl zu bedenken. "Da muss man fragen, ob das Sinn macht."