Schrauber und Schnäppchenjäger können bei der Veterama Raritäten bestaunen und auf Ersatzteilsuche gehen. Dafür brauchen sie Zeit. Denn so viele Stände wie noch nie zuvor stehen im ganzen Motodrom dicht an dicht. Foto: Sommer

Hockenheim. (hab) Am heutigen Freitag beginnt im Motodrom des Hockenheimrings die Frühjahrs-Veterama. Noch bis Sonntag finden hier alle, die gerne unter alten Autos liegen und an rostigen Schrauben drehen, die passenden Ersatzteile, Schnäppchen und echte Raritäten. Für alle Old- und Youngtimerfans ist der Besuch also ein Muss. Denn wer braucht nicht noch eine originalgetreue Chromleiste oder vielleicht ein passendes Rücklicht?

"Die Veterama ist auch in diesem Jahr wieder für Aussteller ausgebucht", sagt Julia Seidel vonseiten der Veranstalter. 2600 Anbieter sind es also und damit so viele wie noch nie. Neben der Suche nach passenden Ersatzteilen können sich Oldtimerfans hier auch Komplettautos vergangener Jahrzehnte anschauen und erste Kontakte mit verkaufswilligen Besitzern knüpfen. In der "Club Lounge" haben darüber hinaus die Oldtimer-Clubs ihre Stände aufgebaut, deren Mitglieder nicht mit Reparatur-Tipps geizen. Etwa 20.000 bis 25.000 Besucher werden am Hockenheimring erwartet.

Info: Die Veterama findet von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. April, statt. Der Freitag ist "Insidertag". Zutritt haben dort nur Besitzer einer Drei-Tageskarte. Öffnungszeiten: Freitag, 12 bis 20 Uhr, Samstag, 8.30 bis 18 Uhr, Sonntag, 8.30 bis 16 Uhr. Mehr unter www.veterama.de.