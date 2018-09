Hockenheim. (rnz/rl) Die Nachfrage für die beiden deutschen Open Air-Shows des britischen Musikers am 23. Juni 2019 auf dem Hockenheimring und am 2. August 2019 auf dem Messegelände in Hannover sei gigantisch, teilte die "Argo Konzerte GmbH" mit. Bereits zwei Stunden nach dem Vorverkaufsstart sei klar gewesen, dass die beiden bisherigen Termine nicht ausreichen werden, um dem riesigen Interesse gerecht zu werden.

Daher wird es nun auf dem Hockenheimring und dem Messegelände in Hannover jeweils einen weiteren Konzerttermin geben: In Hockenheim am Samstag, 22. Juni, in Hannover am Samstag, 3. August. Karten für alle vier Konzerttermine gibt es unter www.eventim.de.

Termine der Ed Sheeran–Germany Tour 2019

22. Juni 2019, 18.15 Uhr: Hockenheim, Hockenheimring (Zusatztermin)

23. Juni 2019, 18.15 Uhr: Hockenheim, Hockenheimring

2. August 2019: Hannover, Messegelände

3. August 2019: Hannover, Messegelände (Zusatztermin)

Tickets seien ausschließlich online unter eventim.de erhältlich, hieß es. Pro Kunde, pro Show könnten maximal vier Karten erworben werden.

Hinweis zum Ticketzweitmarkt: Auch bei dieser Tour will der Veranstalter "FKP Scorpio" in Zusammenarbeit mit Ed Sheeran und seinem Team streng gegen den Ticketzweitmarkt vorgehen. Die Tickets werden personalisiert verkauft. Dabei wird der Name des Ticketkäufers auf das Ticket aufgedruckt. Beim Einlass zur Veranstaltung muss zumindest der auf dem Ticket aufgedruckte Nachname mit einem vorzulegenden Ausweisdokument übereinstimmen.

Der Veranstalter weist darauf hin, Tickets nur beim offiziellen Ticketanbieter Eventim.de zu kaufen und betont, dass "Viagogo.com" kein offizieller Ticketanbieter dieser Tour ist.