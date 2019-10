Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Die Eltern von Hockenheimer Schülern sind tief besorgt. Die Schule am Kraichbach, ein sonderpädagogisches Schulzentrum, war bereits 2018 bei Sanierungsarbeiten ungut aufgefallen. In den Zwischendecken wurden neben unappetitlichem Rattenkot auch künstliche Mineralfasern gefunden. In diesem Sommer wurden in der benachbarten Hartmann-Baumann-Schule in einigen Gebäuden erhöhte PCB-Werte (Polychlorierte Biphenyle) gemessen.

PCB wurde in den 1950er bis 1970er Jahren in Fugenmassen eingesetzt, weil es schwer entflammbar, hochelastisch und nicht elektrisch leitend ist. Der Stoff gast aus den verwendeten Fugenmassen und den damals benutzten Lackfarben aus. Mit Sofortmaßnahmen wie regelmäßigem Putzen und Lüften konnten die Werte gesenkt werden. Außerdem liegen sie in einem Bereich, der als nicht gesundheitsgefährdend definiert wird. Trotzdem ist die psychische Belastung für die Schüler und die Eltern groß, denn bis zum Ende des Schuljahres soll der Schulbetrieb mithilfe einer Genehmigung des Gesundheitsamtes normal weiter laufen.

Dass eine komplette Sanierung der Schulen Millionen Euro verschlingen würde, war schnell klar. Die finanzielle Belastung der Stadt Hockenheim steigt in Dimensionen, die die noch gar nicht beschlossenen Haushalte 2020 und 2021 ins Wanken bringen. 7,8 Millionen Euro wird alleine eine Ausweichmöglichkeit für die Schüler kosten, die notwendig wird, falls man bis Ende des laufenden Schuljahres einen strengen gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert nicht erreicht. Dann müssen die Schüler aus den Schulen raus. Aber wohin? Die einzige mittelfristig umsetzbare Möglichkeit bildet nach Ansicht der Hockenheimer Stadtverwaltung und des Gemeinderats der Ankauf von 202 Containern, um damit an vier nahe beieinander gelegenen Standorten im Schulzentrum eine Containerschule errichten zu können. Die Containerschule wird, so die Planungen der Verwaltung, für rund fünf Jahre als Provisorium dienen müssen. Zwei belastete Gebäude der Hartmann-Baumann-Schule werden abgerissen bis auf die Grundplatte, die Container werden dann auf diese Betonplatten gesetzt.

Jetzt muss eine umfangreiche europaweite Ausschreibung erfolgen, die Lieferzeiten für Container sind gegenwärtig eher lang, und auch der Aufbau wird seine Zeit benötigen, sodass man unter hohem Zeitdruck steht. Denn wie bereits erwähnt: Scheitert man mit dem Absenken der PCB-Belastung unter einen ambitionierten Grenzwert bis Ende des Schuljahres 2019/2020, dann müssen die Schüler aus den belasteten Schulen raus.

Und wenn die Container nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen, dann werden die Schüler auf andere Schulen verteilt, eventuell auch ins Umland. Eine wahre Horrorvorstellung für alle Beteiligten.